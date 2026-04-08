Marques Townes, máximo anotador del Alimerka Oviedo Baloncesto y jugador de moda en Primera FEB: "Quiero ser el mejor líder posible para este equipo"

Para que un equipo como el Alimerka Oviedo logre sumar siete victorias seguidas, la mejor racha de su historia en Primera FEB, lo que les tiene muy cerca de clasificarse para los play-off de ascenso a la ACB, es necesario hacer muchas cosas bien. La posición económica del OCB dentro de la competición, una de las más humildes, les obliga sobre todo a cometer pocos errores en los fichajes, a buscar donde otros no miran y a reaccionar rápido cuando se produce un contratiempo.

Todo ello sucedió con Marques Townes (Nueva Jersey, EE UU, 1995), el último en llegar a la plantilla del OCB esta temporada y que se ha convertido en su máximo anotador (16,4 puntos por partido) y en una de las grandes sensaciones de la competición (es el tercer jugador más valorado de la liga). Townes llegó mediado octubre tras la marcha de Brycen Goodine por motivos personales y de que su primer sustituto, London Johnson, no terminara de cuajar en las pocas semanas que estuvo en Oviedo. El estadounidense, con pasaporte dominicano, en cambio, encajó como un guante.

Townes no era un desconocido en España, donde jugó en su primera experiencia profesional tras cumplir su etapa en la NCAA. Lo hizo directamente en la ACB, fichando en la temporada 19-20 por el UCAM Murcia, donde estuvo dos años. A partir de ahí comenzó su periplo por un montón de países europeos, Estonia, Lituania, Francia, Hungría, Alemania, República Checa y Kosovo el pasado curso. En casi todos sus clubes rindió y aportó puntos, por lo que extraña que su regreso a España haya tardado tanto, sobre todo viendo su aportación en una liga tan dura como la Primera FEB.

Tras sumar su cuarto galardón de MVP de la jornada, en la victoria (76-74) del Alimerka Oviedo ante el HLA Alicante el pasado domingo, Townes no ve límites para un equipo que está enganchando al baloncesto a toda una ciudad: "Honestamente, no diría que tenemos un límite".

Townes recibe a LA NUEVA ESPAÑA tras entrenarse con el OCB en el Palacio de los Deportes y explica que desde su llegada a Oviedo todas las piezas han encajado: "Es una gran sensación, recibí la llamada de Javi (Rodríguez, entrenador del equipo) a principios de octubre, hablamos y él tenía una idea de la que yo claramente quería formar parte; no quería dejar pasar la oportunidad, así que fue una elección fácil venir a Oviedo, vi el equipo que había reunido y supe que podría encajar de inmediato".

Nada más llegar dejó claro su potencial

"Demostré que podía tener un impacto en el equipo y, además, siendo uno de los jugadores más veteranos del equipo mi objetivo era intentar ser un líder; llevo muchos años en Europa y jugué en la ACB, conozco la liga española y las ligas europeas. Para mí se trataba de que los chicos me aceptaran y de intentar ser el mejor líder posible para el equipo", añade el escolta. Todo ello reforzado por un grupo en el que se encuentra muy cómodo: "Hacía tiempo que no estaba en un equipo así, en el que conectáramos tan bien fuera de la cancha, todos estamos juntos todo el tiempo, riendo y haciendo todo juntos fuera de la pista, y se nota en los partidos".

Un montón de aspectos que suman

y que les han llevado a tener muy cerca la clasificación para el play-off: "Es el resultado de lo duro que trabajamos todos los días, las victorias muestran ese trabajo diario que no se ve; sabíamos que en algún momento íbamos a empezar a escalar posiciones; estuvimos invictos en marzo y ahora queremos seguir subiendo y mantener este impulso en los play-offs. Nuestro límite es llegar lo más lejos que podamos, sé con seguridad que ningún equipo quiere enfrentarse a nosotros en los play-offs". Y encima en un Palacio de los Deportes que les da otro plus: "Los aficionados nos dan esa energía extra y esa confianza que nos hace ganar partidos, este estadio es hermoso, para nosotros es una alegría salir y jugar ante tantas personas. De niños soñábamos con jugar frente a tanto público", añade.

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Otro idilio es el que está manteniendo con Asturias, donde se ha acoplado a la perfección: "Viví en Murcia dos años y, para mí, empezar a desarrollar un amor especial por Asturias lo significa todo. Me encanta todo de este lugar, he estado tanto en Oviedo como en Gijón y me gusta todo: la playa, la buena comida y la gente es genial. Todos aquí son muy amables y amigables, siento que quiero quedarme y que no quiero irme".