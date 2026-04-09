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El Alimerka Oviedo Baloncesto pierde a Calvin Hermanson por una lesión muscular

El tirador estadounindese estará varios partidos de baja

CalvinHermanson, con el balón, en un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto

CalvinHermanson, con el balón, en un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto / Pablo Lorenzana / OCB

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto se queda sin uno de sus mejores tiradores por una "lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda" que sufrió durante el partido que el equipo asturiano ganó por 76-74 al HLA Alicante el pasado domingo en el Palacio de los Deportes de Oviedo. El tiempo de baja que estará el alero estadounidense no se concreta, aunque todo hace indicar que serán varios los encuentros en los que estará ausente. El club asegura que será "la evolución clínica" la que determinará "su reincorporación a la actividad del equipo de manera progresiva".

VÍDEO: Seis curiosidades sobre el jugador de baloncesto Calvin Hermanson

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Antonio Lorca

Baja sensible para el tramo final de la temporada

Calvin Hermanson, de 31 años, fue uno de los fichajes importantes del equipo de Oviedo para esta temporada, un tirador de triples contrastado en Primera FEB y con amplia experiencia en la categoría. Su aportación ha sido algo irregular, con partidos de mucho acierto y otros en los que ha pasado más desapercibido, pero en esta recta final de la campaña sus rachas de anotación se presumían importantes para el OCB. Hermanson ya tuvo que estar un tiempo de baja después del duro golpe que se llevó tras un bloqueo en el partido que ganó el Alimerka Oviedo al Fibwi Palma en el Palacio. Ese día, en los once minutos que jugó antes de lesionarse, anotó cinco triples.

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La ausencia de Hermanson obligará a aumentar la rotación de otros exteriores del equipo, como Jorge Arias, Fede Copes y Pablo Longarela.

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