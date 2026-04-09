El Balonmano Gijón saca músculo con 300 jugadoras de cantera: "Queremos que haya siempre gente de la casa"

"El objetivo es que las jugadoras sigan progresando, que lleguen al primer equipo y que en él siempre haya gente de casa", asegura Víctor Manuel López, "Viti", uno de los pilares fundamentales del proyecto del Balonmano Gijón. El club aprovechó uno de sus últimos encuentros en su pabellón, La Tejerona, para presentar sus categorías inferiores, formadas por 24 equipos en los que militan 291 jugadores. Casi la totalidad de ellos son mujeres, aunque los equipos vinculados en los colegios son mixtos.

La enseña del BMG, el primer equipo, se encuentra actualmente en División de Honor Plata Femenina. La temporada pasada llegó a jugar la eliminatoria previa a la fase de ascenso y en la actualidad se encuentra en mitad de la tabla, terminando una temporada de transición. Además, la entidad cuenta con un conjunto senior en categoría territorial, dos juveniles, tres cadetes, cuatro infantiles y catorce equipos en los colegios Begoña, Los Pericones, Río Piles, Montedeva y Campoamor. Un número de equipos y de jugadoras que lleva unos años estabilizado, una vez superada la pequeña crisis de la pandemia.

El Balonmano Gijón cuenta también con 26 entrenadores, en muchos casos jugadoras de los equipos seniors y juveniles. En total, el movimiento del club alcanza a unas 320 personas. Independientemente del nivel que alcance el equipo puntero, la cantera es la verdadera razón de ser del BMG y su motivo de orgullo.