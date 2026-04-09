Un derbi que vale mucho más que tres puntos: una salvación en juego y cuatro reencuentros "muy especiales"

Un Avilés-Sporting nunca es un partido más. Son tres puntos como otro encuentro cualquiera, pero cuenta con un componente anímico que lo hace mucho más especial. Ganarlo o perderlo puede marcar dinámicas, aunque a estas alturas de la temporada la calculadora manda. El Avilés Industrial tiene la urgencia de ganar este domingo para acercar el objetivo de la permanencia en Segunda Federación Femenina, y eso pasa por imponerse a un Sporting (12:30 hora, La Toba) que llega con la salvación bajo el brazo. LA NUEVA ESPAÑA se adentra en cómo se prepara esta partido de la mano de las jugadoras del Avilés Paula Madrazo y Lucía Ayuso, exrojiblancas, y las futbolistas del Sporting Ángel Ávila y Ana Campoamor, con pasado blanquiazul. "Va a ser especial", subrayan.

El derbi de los reencuentros vale más que tres puntos

La competición está a un paso de echar el cierre. A falta de nueve puntos por jugarse, el Avilés Industrial, segundo por la cola, tiene que recortarle cuatro (más golaveraje) al Deportivo B, que marca la permanencia con 22 puntos. El Sporting, por su parte, marcha octavo, con 29 puntos, y el incentivo de intentar escalar posiciones. La necesidad también juega.

"Siempre decimos que no deberíamos estar luchando por ello. Tenemos un equipo bueno, aunque no todas las temporadas se dan como quieren. Sabemos que podemos, va a ser duro, pero todo va a salir bien. Hay que confiar en nosotras", explica la meta del Avilés Paula Madrazo, quien afronta su tercera temporada en club blanquiazul tras pasar por la cantera del Sporting y formar parte del primer equipo en la temporada 21-22. "Este partido es especial porque soy de Gijón y es el equipo de mi ciudad", continúa. "Contra muchas de las jugadoras a las que nos vamos a enfrentar, incluidos entrenadores, estuvieron conmigo durante mi paso por el club", añade.

Más tiempo en ambos bandos estuvo la central Lucía Ayuso. Cuatro años en Mareo -tres en el primer equipo- y va ya por su cuarta campaña en La Toba. Ayuso explica lo que le ha pasado al equipo este curso. "Nos faltó confiar un poco más en nosotras. Al principio las cosas no salían y entramos en un bucle del que era difícil salir. Ahora, el vestuario confía en la permanencia", sentencia. La defensa admite que "todos los partidos que nos quedan son finales" y espera un gran ambiente en La Toba para sacar adelante el primero de ellos. "Es nuestra casa, espero que vaya la mayor gente posible".

En el Sporting, tranquilidad

En el lado del Sporting se palpa la tranquilidad. Con el objetivo de la salvación logrado la pasada jornada en el duelo en El Molinón ante el Olímpico de León, las futbolistas afrontan el final de curso con menos tensión que su adversario, pero sin relajaciones. "Para mí y para otras muchas era la primera vez, no había mejor escenario", confiesa Ángela Ávila sobre el duelo en el municipal gijonés. Ahora, dice, habrá cero distracciones. "Aunque selláramos la permanencia matemática queremos más y mirar arriba en la clasificación. Queremos acabar la temporada con buenas sensaciones", afirma. Ávila, máxima artillera de las rojiblancas con cinco tantos, será la principal amenaza del Avilés, donde jugó la temporada anterior. "Allí disfruté mucho y tengo muy buen recuerdo, sobre todo del vestuario porque nunca había coincidido con uno tan bueno", asegura.

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También guarda un gran recuerdo del cuadro avilesino Ana Campoamor, quien logró el ascenso en la temporada 22/23 con los blanquiazules y afronta su segunda campaña en Mareo. "Fue una temporada genial y todo sobre ruedas", aunque en el fútbol no hay amigos. "Con la salvación damos un respiro, pero vamos a plantar cara sabiendo que a ellas solo les vale hacer las cosas bien. Tenemos que hacernos fuerte atrás". Un duelo en el que el orgullo está en juego independientemente de la tabla y en el que el Avilés buscará un objetivo mucho más importante: permanecer en Segunda Federación.