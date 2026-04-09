La hora de El Gaitero Rodiles: el equipo de fútbol sala de Villaviciosa busca el liderato y el ascenso a la élite

El Gaitero Rodiles Fútbol Sala cuenta las horas para asaltar el liderato del grupo I de Segunda División femenina de fútbol sala. Recibe en Villaviciosa (polideportivo Manuel Busto, este sábado a las 18.30 horas) al Estrela, uno de los equipos que le ha derrotado esta temporada y primer clasificado en la actualidad, con los mismos puntos que el conjunto asturiano. Pero, más allá del simbolismo de quedar campeón del grupo a la conclusión de la fase regular, el Rodiles piensa en sus beneficios en la fase de ascenso a Primera, la élite femenina del fútbol sala: partidos de vuelta en casa y ventaja en el caso de empate en la eliminatoria tras la prórroga del segundo choque, ya que no hay penaltis. «Sería el quinto playoff, el cuarto consecutivo, y el objetivo es subir a Primera. Este año creo que mejoramos lo que habíamos hecho bien de otras temporadas y hay más opciones», explica Santiago Tuero, alma máter del club.

Escaldadas por la experiencia

En la cabeza de las jugadoras, los técnicos y los directivos está la dura experiencia de la pasada campaña. Tras una liga a muy buen nivel, todo se decidió en una última jornada en la que el Rodiles podía ocupar cualquiera de los cuatro primeros puestos. Perdió y acabó cuarto. En las eliminatorias de ascenso, tras ganar 5-2 al Penya Esplugues en casa, el conjunto villaviciosino se vino abajo en la vuelta (8-3). «El año pasado nos llevamos un chasco bastante grande. Salimos demasiado confiadas, no jugamos a nada. Este año tenemos que ir con la mentalidad de que estamos jugando un playoff y puede pasar de todo», analiza una de las jugadoras, Clara Rodríguez (Tornón, Villaviciosa, 22 años).

Argumentos tiene este año el Rodiles para pelear por el ascenso. A principios de temporada confirmó el regreso de Jane Marques, una brasileña diferencial. «Es una joya», confirma el entrenador, Guillermo Arribas (Avilés, 35 años), que apostilla: «El equipo lleva trabajando muchos años por mantener la estructura de las jugadoras de la casa, asturianas y muchas de ellas de Villaviciosa, y se ha ido subiendo el nivel vía fichajes». La guinda ha sido la incorporación en el mercado de invierno de otras dos brasileñas, Gabi Machado y Deisi Garcia. «Creo que tenemos un equipo muy competitivo», sentencia Santiago Tuero.

Una de las principales novedades del Rodiles de esta campaña es el paso a un lado de Santi Tuero, que ha dejado el banquillo al que era su segundo, Guillermo Arribas. «Estuve en el Poio gallego de Primera y al volver a Asturias quería seguir ligado a la alta competición. Conocía a Santi y sabía que estaba haciendo un proyecto muy interesante en Villaviciosa», detalla. El siguiente paso es el más difícil, dar el salto a Primera. «Digamos que son dos competiciones diferentes, una entrar en el playoff y otra ascender. Es difícil tener perspectiva cuando durante todo el año no estás viendo el nivel de los otros grupos, y por tanto de tus rivales», subraya Arribas.

Motivación máxima

En cualquier caso, el técnico no resta trascendencia al encuentro de este sábado: «Es el partido más importante de cara a intentar colocarnos primeras, con todas las consecuencias que eso acarrea. Veo a las jugadoras muy motivadas, muy centradas, y esperemos que eso nos permita seguir luchando por todo».

En la cancha, Clara Rodríguez es un espejo para las cerca de 60 niñas que juegan en la cantera del Rodiles. Probó por el club tras ver jugar al fútbol a su hermano mayor, Darío, y siempre ha estado vinculada al Rodiles a excepción de un par de años, mientras estudiaba Fisioterapia en La Coruña. De vuelta, forma parte del corazón del equipo. «Tenemos que entrar al partido enchufadísimas, hay que llegar al final de liga con buenas sensaciones. En nuestro caso la ventaja de campo es muy importante porque el ambiente se nota un montonazo», apunta la villaviciosina.

La clasificación para el playoff se da por hecha. Quedan cinco jornadas, 15 puntos, y sacan 12 al quinto clasificado, el Bembrive. Teniendo en cuenta que hasta ahora solo han dejado de ganar tres partidos (un empate y dos derrotas), se hace difícil pensar que el Rodiles pierda esa ventaja. «Podemos pelear por la liga, pero somos conscientes de que lo importante llega después», remata Rodríguez.