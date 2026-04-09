Javier Suárez y "Railey", del Celtastur, terceros en "bikejoring"

Javier Suárez, componente del club Celtastur Mushing, obtuvo con su perro "Railey" el primer puesto en la categoría "bikejoring" del III Mushing Cabo Noval. Otros puestos destacados de los deportistas asturianos fue el tercero de Diego García, con "Iris", en canicross, y el segundo de Mateo Suárez, que hizo pareja con "Iris", en canicross infantil. En la prueba combinada de canicross y speed trail, Elena Fernández, del Celtastur, obtuvo la segunda posición de la clasificación. Más de 60 participantes tomaron parte en la cita en el acuartelamiento.