El Oviedo Roller alevín de hockey sobre patines gana un torneo internacional en Burdeos

El Oviedo Roller de categoría alevín se proclamó campeón del Tournoi de Pâques, un torneo internacional de hockey patines celebrado en Mérignac, en la zona de Burdeos. En la cita tomaron parte equipos de España, Italia y Francia, y el Roller, que acudía por vez primera, mostró su buen nivel colándose en la final, en la que derrotó al conjunto francés del Noisy.

Una experiencia internacional de gran valor

Los chicos del equipo ovetense, de categoría sub-13, sumaron una valiosa experiencia internacional que añadir al hecho de enfrentarse a combinados que les exigieron el máximo nivel deportivo.