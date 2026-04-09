La resaca de la trifulca entre Astorga y Lealtad: multa a los clubes y dos partidos de sanción al presidente maliayés

Mucho trabajo ha tenido el juez disciplinario único con el encuentro de la pasada jornada de Segunda Federación entre el Atlético Astorga y el Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa. El partido terminó con triunfo por 3-4 del equipo asturiano, que vio encenderse una pequeña llama de ilusión por la permanencia, pero a la conclusión del choque se vivió una tángana en el túnel de vestuarios que acabó con la presencia de efectivos policiales. La cosa no fue a mayores, pero ha derivado en la propuesta de sanciones a ambos clubes por no reprimir actitudes violentas y en el castigo de dos partidos al presidente del Lealtad, Francisco Cabal, uno de los protagonistas del altercado.

Partido atípico

El partido tuvo un desarrollo un tanto atípico. El conjunto negrillo llegó a situarse con un cero a cuatro favorable y poco después se vio en superioridad numérica por la expulsión por roja directa al local Sellés. El Astorga, pese a todo, empujó hasta situarse a un solo tanto del empate con más de veinte minutos por jugar. La situación se tensó con un gol anulado a los locales por mano y los nervios fueron a más hasta el descuento, en el que resultaron expulsados dos jugadores más del Astorga, Jesu y David Álvarez, por doble amarilla. Tras el pitido final del árbitro, el navarro López Romera, la situación se descontroló en el túnel de vestuarios.

El acta del colegiado señala lo siguiente: “Una vez finalizado el encuentro, se produce una confrontación en la zona de acceso a los vestuarios. En ella participan agentes externos que posteriormente logramos identificar, presentes en dicha área debido a que las vallas perimetrales que la separan de la grada se encontraban abiertas. Durante el enfrentamiento, observamos cómo un individuo, que posteriormente se identifica como el presidente del C.D. Lealtad, agarra por la mandíbula a un jugador del Atlético Astorga F.C. Asimismo, una persona no identificada, que por su implicación activa en la confrontación junto a los jugadores del club local inferimos que es seguidor del Atlético Astorga F.C., se dirige a nosotros en los siguientes términos, entre otros: «¡Todo ha sido por vuestra puta culpa!». Además, observamos cómo un miembro del club local, vestido de calle y posteriormente identificado como Miguel Manso Mührer, quien había participado en el encuentro con el dorsal n.º 14, se enfrenta de manera violenta a un adversario. La confrontación finaliza aproximadamente tres minutos después de su inicio, coincidiendo con la llegada de dos miembros de la Policía Nacional, momento en el que nos dirigimos a nuestro vestuario (...). Mientras nos encontramos redactando el acta, un miembro de la Junta Directiva del club local manifiesta que el presidente del C.D. Lealtad se niega a abandonar la zona del túnel de vestuarios”.

Alegaciones rechazadas

Tras repasar el acta y revisar las alegaciones y pruebas presentadas por ambos clubes, el juez único ha optado por mantener la presunción de veracidad del acta, solo anulable por error material manifiesto demostrable, y rechazar los argumentos de las partes. Francisco Cabal apuntó: "en mi condición de presidente del equipo visitante entro en el túnel de vestuarios con el único objeto de apaciguar los nervios de mis jugadores y que la situación no fuera a más. En ese instante, un jugador del equipo local propina una patada a uno de nuestros jugadores, causándole una herida en el muslo de su pierna izquierda (se adjunta foto) y, a efectos de evitar más agresiones al respecto, separo con mi mano al jugador agresor pero en ningún momento lo agarro por la mandíbula, sino que con la palma de la mano abierta lo separo de mi jugador (...). Además, una vez apaciguada la situación entre ambos equipos, de inmediato me personé ante el trío arbitral para identificarme e, igualmente, lo hice ante los miembros de la Policía Nacional, a quienes mostré una actitud respetuosa y colaborativa en todo momento. Reitero que mi comportamiento estuvo guiado en todo momento por una intención conciliadora y de prevención de conflictos, lamentando profundamente lo sucedido”.

La resolución federativa impone dos partidos de sanción a Cabal por "conducta contraria al buen orden deportivo", una sanción en grado medio para un castigo que se puede elevar hasta los cuatro encuentros, y propone multas para ambos clubes por no reprimir actitudes violentas. El reglamento prevé sanciones económicas de entre 600 y 5.000 euros para estos supuestos, pero el propio juez apunta a la cuantía mínima. Además, han sido castigados con un partido de sanción el entrenador local, Joselu Lago, y los jugadores del Astorga Sellés, Jesu, David Álvarez y Manso.