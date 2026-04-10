Asturias apoya la reducción de los partidos de bádminton a tres juegos a quince puntos: "habrá que entrar a tope"

Más partidos, mayor igualdad y más facilidad para vender el producto televisivamente. El mundo del bádminton asturiano aplaude la propuesta de la federación internacional de este deporte (BWF, por sus siglas en inglés) de incorporar un nuevo formato de partidos a tres juegos a 15 puntos, en lugar de los tres sets a 21 puntos, como sucede en la actualidad. Una posibilidad que está en fase de estudio, pero sobre la que hay pocas dudas de que salga adelante en breve plazo.

Producto más televisivo

Dirigentes y técnicos asturianos creen que el primer objetivo del organismo internacional es recortar el tiempo de duración de los partidos para facilitar los acuerdos televisivos, algo fundamental sobre todo en Asia, donde el bádminton es un deporte de primera magnitud. «La gente ve cuatro horas de tenis, pero todavía no ve una hora de bádminton. Igual no entras en televisión si va a durar una hora, pero sí si la duración es de unos 25 minutos», explica Fran Dacal, director del Centro de Tecnificación Deportiva de El Cristo y miembro de la comisión técnica de la Federación Española, además de colaborar con la BWF.

Nicolás García, presidente del Bádminton Oviedo y miembro de la comisión delegada de la Española, también cree que los derechos audiovisuales tienen bastante que ver con la dirección que toma el bádminton mundial. «Hay buen nivel tanto en España como fuera, pero a excepción de Carolina Marín, que todo el mundo quería verla, el público se aburre. Como mucho ve una final, el resto...», apunta García.

Mayor igualdad y más partidos

Pero, más allá de esta realidad, que los partidos sean más cortos tiene otras ventajas, deportivamente hablando. David García Casanova, presidente del Club Deportivo Astures gijonés y de la Federación de Bádminton del Principado de Asturias, además de miembro de la junta directiva de la nacional, subraya que «es una medida que iguala. Ahora, hasta el empate a once puedes ir bien y luego que se te acaben las pilas. Los jugadores van a tener que entrar a tope». Como organizador de campeonatos, además, percibe otro beneficio esencial: más cantidad de partidos. «En el Torneo de la Sidra, por ejemplo, teníamos 210 jugadores. Como eran tantos, en vez de fase de grupos tuvimos que hacer todo eliminación. Fue una pena porque hubo chavales que se vinieron desde Canarias para jugar un par de partidos y volverse. Garantizaremos fase de grupos».

La liga española ya cambió

En esta línea, en España la competición liguera adoptó el sistema de cinco juegos a 11 puntos. «A mí en principio no me gustaba demasiado, igual porque ya tengo una edad y soy reticente a los cambios, pero creo que está funcionando», admite Nicolás García. El equipo ovetense jugará la semifinal por el título el día 18 de abril en la pista del Puertas Padilla Cartagena, mientras que el Astures disputará la eliminatoria por la permanencia en División de Honor el mismo día en La Tejerona contra el Pitius de Ibiza.

El director deportivo del Oviedo, César González, lo tiene claro: «Cuanto más cortos sean los partidos, más posibilidades hay que de sea un deporte más vistoso, y a marcadores mas cortos la diferencia de nivel de los jugadores se acortará. Va acorde con la evolución de los últimos 25 años».

Fran Dacal, como voz autorizada a nivel técnico, apunta que «a priori no le vemos aspecto negativo. Se pueden jugar más partidos, puede haber más rivales... la mayor resistencia, como es habitual, vendrá de los jugadores de élite, esta vez la federación internacional está tomando un proceso más democrático. En principio, la medida beneficiará a los jugadores europeos ante los asiáticos, con más preparación física».

Volantes sintéticos

El cambio de formato de los partidos es la muestra de que el bádminton es un deporte en constante evolución en todos los ámbitos, también en los materiales. La BWF también impulsa la sustitución de los volantes naturales, hechos con pluma de ganso, por sintéticos. «En el mundo en el que vivimos me extraña que sigamos con los naturales, ahora ya es un clamor. Los sintéticos son de calidad similar y duran más», explican