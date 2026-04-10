El Círculo Gijón, ante un sábado crítico: o gana a la Cultural Leonesa en La Guía o baja a Tercera FEB

Después de muchas semanas viviendo en el alambre, al Círculo Gijón Baloncesto se le han agotado las vidas. Al equipo gijonés solo le vale ganar este sábado a la Cultural Leonesa (Palacio de Deportes de La Guía, 20 horas) si quiere seguir vivo, al menos, hasta el domingo. Si no suma el triunfo, consumará su descenso a Tercera FEB. Si, aun ganando, mañana también lo hace el Jaén, que juega en la pista del Iraurgi, el conjunto asturiano también bajará a la cuarta categoría masculina del baloncesto. La única combinación posible para mantener la esperanza hasta la última jornada es la que mezcla un triunfo gijonés y una derrota andaluza.

«Es un partido fundamental porque solo nos vale ganar», confiesa el entrenador del Círculo, Nacho Galán, que apunta «el inconveniente de que ellos no se juegan nada, con lo que van a estar muy tranquilos. Todo lo contrario que nuestro equipo; espero que no nos atenace la responsabilidad y que seamos capaces de jugar con fluidez, energía y buenas sensaciones, como en el último partido en casa».

Galán hace un llamamiento al público gijonés para que apoye al equipo en este momento crítico: «Nuestra afición no se resigna a abandonar la Segunda FEB, estamos seguros de conseguir la victoria y vamos a mantener las esperanzas hasta la útima jornada». En Tercera FEB se la juega el Navia La Magaya, que disputa la penúltima jornada en la difícil pista del Basket Xiria, segundo clasificado, tratando de huir del descenso. En Liga Femenina 2, el ADBA, sin nada en juego, visita al Boet Mataró.