Una ciudad de 32 millones de personas y un equipo revelación: la aventura del asturiano Nacho Fernández en la Súper Liga China

En el municipio de Chongqing, en China, viven 32 millones de personas, es el más habitado del mundo. Desde esa perspectiva, no cuesta tanto creer que el estadio reúna a más de 50.000 personas cada fin de semana. El mérito está lograrlo desde un club, el Chongqing Tonglianglong, que es un recién ascendido a la Super Liga China y que, pasadas cuatro jornadas, se codea con los grandes desde su segunda posición en la tabla. "El otro día, tras ganar un partido importante fuera, había una gran cantidad de aficionados esperándonos en el aeropuerto", relata Nacho Fernández (Gijón, 1973), entrenador asturiano con muchas batallas a sus espaldas y que, desde hace 4 meses, ejerce de técnico asistente en la sorpresa de la liga china.

El acento asturiano en la sorpresa de la liga china

A Fernández, la magnitud de la ciudad no se le viene encima porque su día a día es mucho más sencillo. Ha preferido residir en la sede del club, "es como un hotel, con todas las facilidades". Está además ubicada en la vecina Tongliang, menos de un millón de habitantes. Mucho más manejable. Como para conducir el coche en China no basta con el carnet internacional, el club le ha facilitado una moto para moverse.

El asturiano tiene un amplio bagaje en banquillos tanto de España (asistente en el Valencia, Getafe, Alcorcón, entre otros, o técnico principal en el Atlético de Madrid B), como en el extranjero, con pasos por Venezuela y Japón. Pero lo de China le ha llevado a una nueva perspectiva. "Siempre fue una Liga que me atrajo. Para mí es, junto a Japón y Corea, la más fuerte de Asia", apunta. Tras acabar el periplo en la Federación como ayudante de Montse Tomé, a Fernández se le abrió la opción china. Y la tomó.

"Había visto mucho fútbol de allí por medio las plataformas y me atraía la aventura. No es sencillo, tienes que separarte de tu familia. La gente me dice que qué suerte tengo con una vivencia así, pero hay que buscarla y hacer sacrificios", comenta. Ejerce de segundo del chino Liu Jianye, "un técnico joven (38 años), currante y muy bueno. Creo que va a marcar una época en China".

Cuatro meses después de su aterrizaje, el asturiano va integrándose en el nuevo escenario. "El idioma es la barrera más grande. Tengo un traductor personal, Andrés (nombre español que adopta), que es además analista. Cuando estás solo, te arreglas con el teléfono para traducir", indica, antes de matizar: "Con la comida no tengo ningún problema: desayuno, como y ceno en la sede del club".

Segundos en Liga

En lo deportivo, las cosas han comenzado a pedir de boca. El Chongqing Tonglianglong es, contra todo pronóstico, segundo de la Super Liga China. "El objetivo son los 30 puntos, la permanencia. A partir de ahí, a soñar", puntualiza él, que sitúa el nivel de la competición en "un Segunda española de la zona media".

Sobre el futbolista chino, Fernández lo define como "muy disciplinado y ordenado. Si le dices que vaya a la derecha, va y no pregunta. Eso sí, le cuesta tomar decisiones; también le pasa al japonés".

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El asturiano disfruta de la experiencia, aunque con añoranza de su familia, y sus planes futuros pasan por "empaparme de esta liga; no sé si serán 6 meses o 3 años, pero quiero disfrutarlo". ¿Y después? "Sigo la liga española para estar preparado. No descarto nada, de cuerpo técnico o como entrenador principal de, por ejemplo, un filial". Pero eso queda para más adelante. Ahora le toca catar un fútbol y una cultura muy diferentes.