El Palacio de los Deportes hace afición para el Alimerka Oviedo Baloncesto: "Hay que empujar al play-off"

Pablo apenas se está quieto un momento y tiene muchas cosas que contar. LA NUEVA ESPAÑA le ha reunido a él, a su hermano, a su madre y a casi una veintena de aficionados del Alimerka Oviedo Baloncesto para mandar un mensaje de apoyo al equipo de cara a su partido de este sábado (19:00 horas) ante el Flexicar Fuenlabrada, en el que buscan su octava victoria seguida y dar un paso más en su lucha por clasificarse para el play-off de ascenso a la ACB.

El pequeño Pablo tiene tan solo 5 años y tan pronto habla del Oviedo Baloncesto como enseguida cambia de tema y comenta otras cosas también muy importantes, como la posibilidad de que en un futuro cercano los coches vuelen. Su hermano Mateo, de 11 años, ve al equipo jugando el play-off de ascenso, y también le explica a su hermano que ya existen los coches que vuelan, aunque no tiene tan claro cómo serán los semáforos en el caso de que Pablo tenga razón y el tráfico se traslade al cielo.

Los dos han comenzado a ir al baloncesto esta temporada, con el estreno del equipo en el Palacio de los Deportes. Su padre, Jaime Romo, que por cuestiones de trabajo no pudo acudir a esta quedada, juega en el Club Baloncesto La Argañosa, de Oviedo, y ellos dos en el Centro Asturiano. La madre, María Alejandre, escéptica al principio con sumar más partidos a los que ve cada semana cuando juegan sus hijos, ha cambiado por completo esa visión: "Me hice socia sin ninguna pretensión, un amigo me dijo ‘ven, que hay un ambiente muy guay’, pero yo pensaba ‘ya veo bastante baloncesto con los partidos de estos dos los fines de semana’".

La convencieron entre los tres y ahora son fijos en cada partido del Palacio: "Al final nos hicimos socios y la verdad es que lo pasamos muy bien, muy bien, es un ambiente muy chulo; el baloncesto es muy dinámico, está todo el rato pasando algo, en los entretiempos siempre se hacen cosas, los pequeños ya hicieron amigos en la grada, niños de su edad, encima no hace frío, no llueve, es muy cómodo".

La familia que se enganchó al Palacio

El padre y los hijos ya habían hecho una primera incursión cuando el Alimerka jugaba en el polideportivo de Pumarín: "Fueron una vez a Pumarín con su padre y les encantó, y cuando se abrió lo del Palacio era el momento perfecto", explica María Alejandre. Por su parte, a Mateo lo que más le gusta es "ver cómo juegan y ver al entrenador principal (Javi Rodríguez)", dice.

EN IMÁGENES: Los mejores momentos de la séptima victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes / Irma Collín / Irma Collín

A Pablo le gusta cuando, al final de cada partido, los jugadores dan la vuelta a la cancha y se paran a hablar con el público: "Me gusta que me saluden los jugadores al final del partido, eso es muy guay". Hay otras cosas que le gustan a Pablo. Una de ellas es Pumárix, la mascota del club, y la otra, cuando los jugadores "van a lo bruto". Mateo se pregunta "por qué tardó tanto Pumárix en venir" (la mascota debutó cuando estaba comenzada la temporada).

Más familias nuevas en la grada del OCB

Son muchos los que, como Pablo, Mateo y María, están debutando esta temporada en los partidos del Alimerka Oviedo a raíz de su llegada al Palacio. Es el caso de Daniel Vega, Lucía Menéndez y Carlos Gómez, con su hijo Carlos; David y Carlos García; Daniel Cañón y sus hijos Pablo y Diego, que juegan al baloncesto en el OCB y tiran de su padre para que les lleve a ver los partidos de un equipo que cada vez engancha más. El play-off, que tienen probablemente a solo una victoria más, puede ser el empujón definitivo para que muchos más se conviertan en fijos.

Junto a ellos, en esta quedada para dar ánimos al equipo de Oviedo, que hoy disputa un partido clave no ya para clasificarse para el play-off sino para hacerlo con el factor cancha a su favor, están también algunos de los que nunca fallan y llevan muchos años al lado del equipo de Oviedo. Isi Roldán, Isabel Tuero, Pablo Rodríguez, Francisco Javier Bertrand y David Antas han vivido momentos buenos y también malos en el polideportivo de Pumarín.

Los veteranos que nunca fallan

Les pueden contar a los que se están uniendo, a los que "recibimos con los brazos abiertos", enfatiza Pablo Rodríguez, que han visto al Alimerka Oviedo luchar por el ascenso en Palencia, muchas veces; en Ourense, un par de ellas; en A Coruña y hasta en un lugar que parece imposible, Villamuriel de Cerrato, donde jugó Palencia una temporada mientras se construía su nuevo pabellón. "Se jugaba al mediodía y la luz le daba en la cara a los jugadores y no veían nada", rememora Pablo, que ha visto de todo y de casi todo se acuerda.

El Palacio sueña con empujar hacia el play-off

"Para nosotros ver a más de 4.000 personas en el Palacio en un partido del OCB es emocionante, una sensación maravillosa; ver crecer así a un equipo al que llevas tantos años siguiendo te indica que se han venido haciendo las cosas muy bien", añade Pablo, siempre acompañado por un grupo en el que nunca falta Isabel Tuero, una aficionada que todo club querría tener, que comparte su pasión por el Real Oviedo con una fidelidad inquebrantable al OCB; en el que está Isi Roldán, que puede contar un montón de historias de vida y deporte alrededor de este club; en el que Francisco Javier Bertrand pone el buen humor y el portugués David Antas cierta cordura. Se echa de menos a Chus Carbajal, ausente por trabajo.

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Ellos son muy conscientes de que lo que está sucediendo esta temporada es algo espectacular, que estar ahí, peleando tan arriba en Primera FEB, con lo que han sido los últimos años del club, es para celebrar y para disfrutar. Todos, seguro, están mirando las combinaciones de ese posible play-off, no porque les guste más o menos un rival u otro, sino por cómo podrán hacer para, una vez más, desplazarse para acompañar al equipo. Y todos coinciden en una cosa: "Lo que está haciendo la plantilla esta temporada es algo brutal, espectacular, se merecen que ante Fuenlabrada el público se ponga en pie, les ovacione y les aplauda a rabiar; hay que empujar por el play-off".