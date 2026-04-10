Se retira la jugadora de hockey sobre patines Anna Casarramona, exjugadora del Telecable Gijón
Fue internacional con la selección española
La internacional española del HC Palau, Anna Casarramona, una de las grandes referentes del hockey patines femenino tanto en el plano nacional como internacional, anunció ayer que pondrá fin a su carrera como jugadora profesional al final de la presente temporada, el próximo 30 de junio.
Anna Casarramona pone fin a una trayectoria de referencia
A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la catalana de 32 años, exjugadora del Telecable, entonces Hostelcur Gijón, entre 2015 y 2018, confirmó su adiós.
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