Rubén Rodríguez, la voz del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Este nivel de éxito era impensable"

Un partido del Alimerka Oviedo sin Rubén Rodríguez, el "speaker" del club, animando a la afición, es algo impensable. La simbiosis entre la grada y la voz de Rubén, siempre acompañado por Jorge Lana, el encargado de poner la música que se escucha en los partidos del equipo carbayón, es perfecta. Cuando Rubén pide "defensa", la grada lo entiende de inmediato y en el Palacio todo el mundo empieza a defender. Jugadores y público.

La voz del OCB desde los orígenes del club

Rubén Rodríguez forma parte de la familia del OCB prácticamente desde que se fundó, siempre al lado de su amigo Fernando García, ahora director general del club. Fue precisamente Fernando el que, con el equipo aún en Liga EBA (actual Tercera FEB), le propuso presentar a los jugadores cuando salían del vestuario de Pumarín.

Rubén Rodríguez, en las letras del Palacio de los Deportes de Oviedo / Luisma Murias

"Cuando subimos a LEB Oro (ahora Primera FEB), en la temporada 2013-14, nos dijeron de montar todo el tinglado de animación. Jorge con la música y yo con el micrófono. Desde entonces solo me he perdido tres partidos en esos 13 años, recuerdo incluso un partido que estaba volviendo de vacaciones desde Baqueira y de pronto me di cuenta de que llegaba por los pelos a Pumarín. Me costó dos multas de tráfico, pero llegué", explica Rubén en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

Del ambiente de Pumarín al salto al Palacio

Esta temporada era importante también para Rubén porque el traslado al Palacio de los Deportessuponía dejar un ecosistema, el de Pumarín, que tenían más que controlado: "Me estoy sintiendo muy cómodo, es verdad que te tienes que adaptar, que esto es un salto importante, pero nos hemos ido amoldando a la megafonía y tras un tiempo de adaptación se escucha muy bien; al principio se oía peor, pero ha mejorado mucho".

También siente que en su nueva ubicación está "más expuesto a los árbitros" por la cercanía a la pista. Y es que los animadores de los partidos de baloncesto tienen unas normas estrictas para cuándo pueden hablar y cuándo no: "Solo me han llamado la atención esta temporada dos veces, una fue solo un ‘cuidado’. En Pumarín las hubo más gordas, me acuerdo de una vez que antes de un partido los árbitros me llamaron porque querían hablar conmigo y me dijeron que me iban a tener muy controlado, Héctor Galán, exdirector general, me echó un capote y les dijo que yo siempre era muy respetuoso".

El crecimiento social del Oviedo Baloncesto

En cuanto a lo que está sucediendo esta temporada con el equipo, que encadena siete victorias seguidas, la mejor racha de su historia, con serias opciones de clasificarse para disputar el play-off de ascenso a la ACB, Rubén explica que "nadie lo esperaba": "No podíamos imaginar este nivel de éxito, empezando por la campaña de abonados, con 3.500 socios, y encima la gente está yendo al Palacio, con más de 4.000 espectadores por partido, tanta masa social es una pasada y responde a un trabajo brutal, enorme, cuando se trabaja con amor y cariño las cosas salen bien".

El espíritu de Pumarín sigue vivo en el Palacio

La tercera pata es "que la pelota entre": "Eso ayuda también a que el espíritu de Pumarín se traslade al Palacio, como está sucediendo; es de alabar cómo siente el público al equipo y al club, el miedo que podíamos tener a que se perdiera lo que suponía la caldera de Pumarín no se ha dado y ese es otro éxito enorme, que haya calado el Palacio de esta forma".

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Las cosas van tan bien en lo deportivo que el equipo está muy cerca de conseguir la clasificación para disputar el play-off de ascenso a la ACB, algo que lleva a Rubén a tomar ciertas precauciones: "Empieza uno a tener una edad y no puedo salir el día antes de los partidos, no puedo tomar bebidas frías, lo digo en serio. De hecho, tenía el viernes (por hoy) un plan muy bueno con los amigos y he renunciado, tengo que cuidar la garganta". Y es que en este OCB todos se toman muy en serio hacer realidad lo que solo era un sueño que parecía irrealizable.