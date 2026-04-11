Al Alimerka Oviedo Baloncesto hay que matarlo cien veces: el equipo asturiano cae por 65-73 ante Fuenlabrada y acaba su racha

La racha de siete victorias del Alimerka Oviedo se acabó tras caer (65-73) ante un Flexicar Fuenlabrada que le dejó seco, que le defendió con inteligencia y que bajó el ritmo hasta llevarlo a la espesura que le interesaba. También tuvo más acierto que su rival en casi todas las facetas del juego, sacando partido a sus estrellas, especialmente de un Benite que siempre aparece y que fue clave para acabar con la rebelión final del equipo asturiano.

Y es que a este Oviedo hay que matarlo muchas veces. En el tercer cuarto estaba 19 puntos abajo (36-55) tras un triple de Benite a 4:39 de acabar el parcial. Pero nunca se rinden y menos un Dan Duscak que tiene el orgullo por arrobas, que aparece siempre cuando las cosas van mal para partirse la cara por este club en el que lleva ya tres temporadas. Fue la fe de Duscak la que permitió la locura del último cuarto.

Un paso adelante en defensa, el cansancio de un Fuenlabrada al que se le iban agotando las pilas, y un Palacio que, con 4.879 almas en la grada, fue uno más en ese amago de remontada que a punto estuvo de hacerse realidad. Empezaron a conectar con Faure, llegó Cosialls para meter manos, Dan para poner la intensidad y Parham, el más clarividente en ataque, para anotar un triple para ponerse a tres (60-63) cuando todavía quedaban 3:40 por jugarse.

Tras varios fallos en los dos aros, una acción polémica, en la que el equipo de Oviedo reclamó primero unos pasos de salida de Ali y después que la canasta final de DeBisschop estaba fuera de tiempo, algo que enervó mucho al público local, permitió a Fuenlabrada volver a tomar seis puntos de ventaja (60-66) después de la falta técnica que le señalaron al entrenador local Javi Rodríguez.

Dos triples seguidos fallados por Lobaco y Parham y uno anotado por el eterno Benite dejaron el partido visto para sentencia (60-69) a 1:51 del final. Dan Duscak respondió con otro triple y no dejó de pelear Oviedo hasta el final, pero ya la distancia era mucha y las opciones pocas para un OCB que vendió muy cara su derrota.

Fue un partido en el que las cosas fueron mal para Oviedo desde el principio, con un Fuenlabrada que encontraba bien sus posiciones, que negaba los tiros a un equipo en el que solo Parham fue capaz de encontrar alguna grieta en la tupida defensa de Fuenlabrada, en el que Manchón y Mateo Díaz llegaban a puntear todo. Benite elevó la renta a nueve puntos (9-18) a 2:10 de acabar ese primer cuarto y tan solo la entrada de Dan Duscak dio otro aire a un OCB que no se encontraba en la cancha.

Las cosas estuvieron lejos de mejorar para el conjunto de Oviedo en el segundo cuarto, sin ritmo, sin acierto, sin esa energía que le lleva a ser diferente. Tampoco encontraba a sus interiores, con un Fuenlabrada que le cortaba todas las líneas de pase. El equipo madrileño mantenía una renta de en torno a diez puntos en un partido de una anotación bajísima, en la que Oviedo se fue al descanso con 28 puntos (28-39).

La reacción final del Oviedo no evitó la derrota ante Fuenlabrada

En el tercer cuarto la renta se llegó a ir a esos 19 puntos antes mencionados, pero el OCB dio un paso adelante en defensa, se le vio con más energía y sujetó el partido para llevarlo al último cuarto doce abajo.

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Lo que hizo el equipo en ese último parcial, lo que se vivió en el Palacio, lo que está siendo la temporada de este OCB merecen un aplauso como el que se llevó el equipo al acabar el encuentro. Llegarán más victorias y ese play-off que es un sueño para este club está muy cerca. Aún quedan muchas y muy fuertes emociones por vivir esta temporada en un Palacio donde todos están dando lo mejor de sí mismos.