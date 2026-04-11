El caos devora al Círculo, que pierde contra la Cultural (73-85) y desciende a Tercera FEB a falta de una jornada

Durante muchos minutos pareció que el Círculo Gijón Baloncesto era capaz de cumplir con el objetivo de prolongar su vida en Segunda FEB. El equipo gijonés, bien arropado por una gran cantidad de público en el Palacio de los Deportes de La Guía, realizó dos cuartos y medio bastante buenos, con sus irregularidades habituales pero suficientes para mandar en el marcador ante una Cultural Leonesa que no se jugaba nada. Sin embargo, el caos se apoderó de la plantilla de Nacho Galán en el tramo final del tercer cuarto y especialmente en el último, en el que ni siquiera fue capaz de presentar batalla. Un triste final para una campaña que empezó con muchas ilusiones y que, a falta de una jornada para el término de la fase regular, deja al Círculo ya descendido después de ser capaz de sumar únicamente cinco triunfos en 25 jornadas.

Marcador demasiado alto

Y eso que el equipo de casa supo dejar atrás unos primeros minutos de defensa inexistente, permitiendo grandes porcentajes a la Cultural, para mostrarse más agresivo y engrasado que su rival. El acierto de Tavin Pierre, hambriento de protagonismo, y la rapidez de Ramírez dieron la vuelta a la tortilla y permitieron las primeras ventajas gijonesas. Otra ristra de fallos defensivos en la recta final del primer cuarto dejaron por delante a los visitantes con un marcador demasiado alto (25-26).

El segundo cuarto, el mejor

El segundo cuarto fue el más completo del Círculo. A pesar de que el botín no fue demasiado grande (42-39 al descanso), el conjunto de Galán se mostró más regular, más equilibrado en defensa e inteligente en ataque. Se notó mucho la entrada en pista de Joey Reilly, que agobió a los exteriores rivales. Una última acción defensiva suya impidió a la Cultural acercarse más antes del intermedio. No se podían quejar del marcador los leoneses, que habían perdido la friolera de 15 balones en dos cuartos.

El tercero inicia la cuesta abajo

Tal y como había transcurrido el segundo cuarto se inició el tercero, con el Círculo metido y Reilly y Ramírez ejerciendo de estiletes en ataque. El equipo gijonés alcanzó la máxima ventaja, 46-39, y en ese momento, como ya sucedió en otras muchas ocasiones en La Guía, fue tragado por el caos. Todo empezó por las imprecisiones del capitán, Samu Barros, tantas veces héroe y que ejerció, muy a su pesar, de villano. Nacho Galán mandó a la silla de cambios a Guillem Arcos y a Reilly, pero para cuando pudieron entrar en pista las pérdidas de balón habían arrasado con la ventaja local (49-50). Tampoco los cambios fueron la solución. En realidad, a la Cultural le bastó una buena presión a los bases del Círculo, con dos contra unos incluidos, y un poco más de orden en ataque para poner tierra de por medio. Los locales se fueron cociendo en su propia salsa.

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Descontrol final

El Círculo no lo tenía todo perdido cuando entró en el último cuarto (56-60), pero parecía estar derrotado mentalmente. Nada le salió a los locales en los diez minutos postreros, en los que la Cultural jugó con los nervios normales del sentenciado. Ni jugando rápido, ni intentando poner un poco más de cabeza metiendo balones interiores. El cuarto final fue un muestrario de lanzamientos horribles, pérdidas de balón absurdas y facilidades para las transiciones visitantes. El Círculo consumó su descenso menos de un año después de haber encendido la ilusión en La Guía en la fase de ascenso.