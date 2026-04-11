El Confía Base Oviedo de balonmano quiere hacerse fuerte en casa
El conjunto ovetense emprende el tramo decisivo por la permanencia en Plata recibiendo al potente Agustinos Alicante: "Estamos concienciados"
N. L.
Se acerca la hora de la verdad para el Confía Base Oviedo, que quiere amarrar cuanto antes la permanencia en la División de Honor Plata masculina del balonmano español. Quedan cinco jornadas para el final de la competición, que se inician para los azules hoy en Vallobín ante el Agustinos Alicante (18.30 horas).
Un duelo exigente por la permanencia
No se presenta fácil la empresa del Base, ya que el conjunto alicantino es tercero en la clasificación y se juega el acceso a la fase para subir a la Liga Asobal. En la ida, el Agustinos salió vencedor del encuentro frente al conjunto asturiano por 27-22. Pese a todo, el Confía Base quiere presentar batalla y hacerse fuerte en su pista, en la que jugará su segundo partido tras el cambio del banquillo, con la llegada de Juan Moreno en el lugar de Daniel Bandrés.
El equipo, con energía tras el parón
Samuel Tang, técnico ayudante, asegura que tras el parón de Semana Santa ha visto al equipo "bien, con mucha energía, con ese plus que se necesita en este tramo. El parón nos ha venido bien para refrescar ideas y para asentar todo el trabajo con Juan". Sobre lo que resta por venir, apunta que "llegamos a estos cinco partidos con mucha responsabilidad y muy ilusionados. Tres de estos partidos los vamos a jugar en casa. Estamos muy concienciados y con muchas ganas de que lleguen".
Precios populares en Vallobín
El club ovetense ha establecido un precio de 10 euros para las entradas de adulto y de 5 euros para menores de 25 años, mientras que los menores de 12 años y los abonados tendrán acceso gratuito al pabellón.
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