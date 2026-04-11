EN IMÁGENES: así han vivido casi 5.000 personas el Alimerka Oviedo Baloncesto-Flexicar Fuenlabrada en el Palacio de los Deportes

EN IMÁGENES: casi 5.000 personas asisten en el Palacio de los Deportes al fin de la racha de siete victorias del Alimerka Oveido en un partido / Miki López

Deporte Astur

EN IMÁGENES: así han vivido casi 5.000 personas el Alimerka Oviedo Baloncesto-Flexicar Fuenlabrada en el Palacio de los Deportes

Ambientazo en el recinto carbayón, donde el OCB no pudo sumar su octava victoria seguida pero se lo dejó todo en un espectacular último cuarto en el que estuvo cerca de lograr la remontada (65-73)

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Miki López

Oviedo
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El Palacio de los Deportes de Oviedo vive un día grande a pesar de la derrota de su equipo ante el Flexicar Fuenlabrada. Ambiente de excecpión y un partido con emociones fuertes, dominado por el conjunto madrileño pero que a punto estuvo de remontar el cuadro asturiano en el último parcial.

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