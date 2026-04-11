Un pinchazo frena a Cachón en Croacia y Ordóñez finaliza quinto en La Llana

Un pinchazo freno las aspiraciones de mantenerse ayer en el podio de la categoría WRC2 al cangués Alejandro Cachón. Copilotado por Borja Rozada y sobre el GR Yaris Rally2 el asturiano finalizó la segunda etapa en el puesto quinto en un rallye cuya categoría lidera el francés Yohan Rosell con el nuevo Lancia Ypsilon HF Integrale que además es quinto de la general. En esta manda el belga Thierry Neuville con el i20N Rally1 del equipo oficial Hyundai Shell. Segundo es el japonés Takamoto Katsuta (GR Yaris Rally1) que se encuentra a 1 in. 14 segundos.

El podio provisional lo completa el finés Sami Pajari con otro coche japonés. En ese rallye del mundial el copiloto salense Adrián Pérez está situado cuarto del Junior WRC en el Fiesta Rally3 que pilota el catalán Gil Membrado.

Completando este fin de semana de gran actividad para asturianos, en Gerona en el rallye de La Llana que ganó Daniel Sordo (Hyundai), Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez finalizaron quintos de la general en esta primera carrera del CERA, certamen a cuyo título opta el piloto de Bimenes.

Adrián Blanco acabó tercero en la copa Hyundai y Hugo Rodríguez vencía en su debut en la Copa Dacia Sandero. Daniel Alonso finalizó retrasado en Fafe Histórico por una avería y en la subida a Estepona donde competían Fombona y Artidiello, este ganó en Cat. 3 en tanto que Fombona no completó la carrera por avería. Hoy finalizan Croacia y Estepona.

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Por otro lado, el avilesino David de la Puente, copilotando al boliviano Marco Bulacia, acabó ayer primero en el Rally Val de’Orcia en Italia