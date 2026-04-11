Fin de semana intenso del automovilismo asturiano: el cangués Cachón, tercero en la primera etapa del WRC2 del rallye de Croacia

Alejandro Cachón (C. del Narcea, 1999) finalizó tercero de WRC2 del rallye de Croacia, cuya primera etapa acabó ayer. Al asturiano del GR Yaris Rally2 le preceden los pilotos de los Lancia Ypsilon Yohan Rossel y Nikolay Gryazin. El rallye lo lidera el finés Sami Pajari, con un GR Yaris Rally1. Ayer, en Gerona, en el rallye de La Lana, Alberto Ordóñez acabó 8º absoluto y Hugo Rodríguez, 2º en la Sandero Eco Cup, en tanto que Daniel Alonso marcó ayer el primer scratchs del rally Histórico de Fafe, con su Escort de propulsión.