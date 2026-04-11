Que siga la fiesta: el Alimerka Oviedo Baloncesto busca su victoria número ocho para dejar casi asegurada su clasificación para el play-off de ascenso

El Alimerka Oviedo recibe hoy (19:00 horas) al Flexicar Fuenlabrada con el objetivo de sumar su octava victoria consecutiva y dejar prácticamente asegurada su clasificación para disputar el play-off de ascenso. La séptima, que lograron el domingo pasado ante el HLA Alicante, supuso ya la mejor racha de la historia del club en Primera FEB (antes LEB Oro) y ahora buscan otra para seguir subidos a una ola que les ha convertido en la gran revelación de la temporada en la Liga.

Un rival histórico y con mucho talento

Lo tendrán complicado ante todo un histórico del baloncesto español, con un montón de temporadas en la ACB, que cuenta con una plantilla de mucho talento, quizás algo más corta que otros años pero con piezas de la talla del internacional brasileño Vitor Benite, un tirador excelso; de Prince Ali, imparable cuando entra en racha; de Daniel Manchón, que está haciendo quizás la mejor temporada de su carrera; del argentino Mateo Díaz, uno de los mejores bases de la competición; o de su última incorporación, Augusto Lima, exjugador del Real Madrid, que jugó esta temporada en el San Pablo Burgos de la ACB y que, si coge el ritmo de competición, puede ser un interior determinante.

Las claves del Alimerka Oviedo

Las armas del Alimerka Oviedo para frenar ese potencial serán las mismas de siempre: un ritmo alto de juego y mucha intensidad defensiva, atacando las líneas de pase del rival. Tampoco anda escaso de talento el conjunto asturiano, donde Marques Townes está demostrando ser uno de los mejores de Primera FEB, situado entre los máximos anotadores y los jugadores más valorados de la Liga. Junto a él, otro que está aumentando su impacto con el paso de los partidos es Greg Parham, uno de esos jugadores que suele encontrar soluciones en ataque cuando la defensa rival frena el ritmo del conjunto asturiano.

Lobaco lidera a un bloque en forma

Raúl Lobaco, uno de los mejores defensores de la Liga y uno de los más letales tiradores de tres, es otro que está haciendo la mejor temporada de su carrera y que es fundamental en este Oviedo. Además, es el capitán y uno de los jugadores con los que la afición se siente más identificada. Los otros dos veteranos del equipo, Robert Cosialls, que este año está jugando casi siempre de pívot, y el base Dan Duscak están también en un gran estado de forma.

El juego interior responde

El juego interior, que a priori podía parecer uno de los puntos débiles de este OCB, está funcionando muy bien con la gran temporada que está realizando el joven pívot Alonso Faure. Los ala-pívots Daniil Shelist y Francis Nwaokorie se adaptan a la perfección a este estilo rápido del equipo.

Más oportunidades para la segunda unidad

Otro que está rindiendo a gran nivel es Jorge Arias, canterano que acaba de firmar por tres temporadas con el equipo de su ciudad, que con la baja de Calvin Hermanson puede tener más minutos. Lo mismo esperan Fede Copes y Pablo Longarela, dos jugadores que están teniendo algo menos de protagonismo.

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El Palacio también juega

Todos ellos tratarán de imponer su ritmo ante un Fuenlabrada que buscará frenarlo y llevar el partido a un escenario en el que se sienta cómodo. El Palacio jugará también un papel para evitarlo.