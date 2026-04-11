El Telecable Gijón de hockey sobre patines inicia la lucha final por la segunda plaza
El equipo gijonés recibe mañana al Bembibre y el eNe Oposiciones juega hoy en Lérida
A falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular de la OK Liga, el objetivo del Telecable está claro: arrebatar el segundo puesto al Fraga para tener ventaja de pista en las semifinales del playoff por el título. Un punto separa al equipo oscense del asturiano, con la salvedad de que el Fraga ha de disputar cuatro partidos mientras que el Telecable solo jugará tres, ya que en una de las jornadas debería haberse enfrentado al Coruña, retirado y con resultados anulados.
Menos margen de error para el Telecable
El hecho de que tenga un encuentro menos para sumar puntos reduce mucho el margen de error del Telecable, que mañana (12 horas) recibe en Mata Jove al equipo revelación de la competición, un Bembibre que se metió en el corte de la Copa de la Reina pero que ha perdido algo de fuelle en las últimas jornadas. La entrenadora gijonesa, Natasha Lee, podrá contar con toda su plantilla.
El CP Mieres, a escena en la élite
El que sí juega hoy (13 horas) es el eNe Oposiciones CP Mieres, que, ya descendido, disfruta de sus últimos partidos en la élite. El Alpicat ilerdense, su rival, se juega la permanencia.
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