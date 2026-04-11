El Telecable, obligado a ganar tras el triunfo del Fraga: las claves de la jornada

El Telecable Hockey está obligado a ganar este mediodía al Bembibre (Mata Jove, 12 horas) si no quiere perder comba en la lucha por el segundo puesto de la fase regular de la OK Liga, lo que le daría ventaja de pista en las semifinales del playoff por el título. La victoria obtenida ayer por su rival, el Fraga, en la cancha del Manlleu (1-4) estrecha el margen del equipo gijonés, que ha de disputar un partido menos que el oscense en lo que queda de campaña, ya que uno debería haber sido contra el Coruña, retirado de la competición.

Por su parte, el eNe Oposiciones perdió en la pista del Lleidanet Alpicat un encuentro en el que las locales se jugaban la permanencia, mucho más que el conjunto mierense, ya descendido a Plata Femenina. El CP Mieres se defendió como gato panza arriba hasta que le fue señalado el primer penalti en contra, transformado por Arantxa González. Cuando estaba a punto de alcanzar el descanso, llegaron casi de forma consecutiva el segundo gol local, a cargo de Claudia Sanjurjo, y la tarjeta azul de Mili Puig, que fue expulsada temporalmente.

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Con dos a cero en contra, el eNe Oposiciones salió con nuevos bríos y cuajó una segunda parte buena, rondando la portería contraria. Pese a todo, fue el Alpicat el que llevó el tercero al marcador, obra de Ona Moreno. Con todo perdido, el equipo asturiano se vino arriba y fue capaz de marcar por dos veces, con tantos de Viznia Silva y Ariadna Fernández. Quedaban algo más de 8 minutos para el final, pero las visitantes no tuvieron tiempo ni siquiera de pensar en la remontada. A la jugada siguiente recibieron el cuarto, en un nuevo penalti convertido por Arantxa González, y cerca del final Marina Junco hizo el 5-2.