Valencia y Cataluña, favoritas en el Nacional de trail
El Monte Naranco acoge mañana el Campeonato de España y el III Trail del Prerrománico
N. L.
Diego Fernández, campeón de España de trail running individual, es la gran baza asturiana en el Campeonato de España de la especialidad, que se celebra mañana por primera vez en el entorno del Monte Naranco, como complemento perfecto al III Trail del Naranco. El Nacional por comunidades autónomas promete emociones fuertes y gran nivel, ya que la prueba será decisiva para formar la selección española que acudirá al Campeonato de Europa de Eslovenia. El nivel, por tanto, está garantizado.
Cataluña y la Comunidad Valencia parten como las grandes favoritas, a tenor del palmarés reciente. El equipo valenciano es el principal candidato en categoría femenina, liderado por Júlia Font, una de las grandes referentes nacionales del trail running. En cuanto a la categoría masculina, el regreso a la competición de Andreu Blanes impulsa las posibilidades de la Comunidad Valenciana de arrebatar el título a la vigente campeonato, la potente selección de Cataluña.
El campeonato se disputará sobre tres distancias, en función de la edad de los participantes. Para la prueba absoluta hay diseñado un recorrido de 22 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo; para los sub-23, el circuito es de 13 kilómetros y 700 metros positivo; la prueba de promoción será de 8 kilómetros y 400 metros positivos. El Monte Naranco vivirá una jornada eminentemente deportiva con la celebración también del III Trail del Prerrománico, una cita ya consolidada y que combina actividad física, promoción del entorno natural y revalorización del patrimonio histórico y cultural de Oviedo. La prueba, que se consolida dentro del calendario deportivo, ofrecerá a los participantes un recorrido exigente y atractivo, atravesando espacios de gran valor paisajístico.
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