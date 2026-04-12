El Abril ADBA sale derrotado de la pista del Boet Mataró (69-59)

El Abril ADBA Sanfer sufrió una nueva derrota en el penúltimo partido de la temporada en Liga Femenina 2, en esta oportunidad en la pista del Boet Mataró (69-59). El equipo avilesino mejoró sus prestaciones con respecto a la última salida y amagó con apretar el marcador en el último cuarto, pero finalmente las catalanas se fueron en el marcador. Sara Fraile y Esther Sevilla, con 14 puntos cada una, se convirtieron en las máximas anotadoras del equipo de la Villa del Adelantado, que tendrá que ganar en la última jornada si quiere mantener su balance de triunfos por encima del cincuenta por ciento. Hoy juega el Siroko Gijón, ya salvado, en la pista del descendido Arxil. n