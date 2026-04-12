El Avilés femenino desciende a tercera Federación en el derbi ante el Sporting

Avilés Femenino 0 Sporting Femenino 0 Real Avilés Industrial: Paula; Pali, Eli, Tayré, Mirdja, Laura Lobo, Nuria, Paula Riesgo, Elena Pradilla, Daniela y Noa. Cambios: Marina por Paula Riesgo, min. 79; Coche por Daniela, min. 60; Amaya por Daniela, min. 85. Real Sporting: Carbajal; Cueto, Yaiza, Andreu, Jareño; Arratia, Ainhoa, Sandra, Valle; Antía y Ávila. Cambios: Granda por Arratia, min. 50; Abril por Sandra, min. 66; Alba por Valle, min. 66; Sonia por Jareño, min. 86; Ana por Ávila, min. 86. Árbitro: Rebeca Cosgaya (Oviedo). Amonestó a la local Eli y a la visitante Granda. La Toba: 280 espectadores.

El Real Avilés Industrial Femenino consumó su descenso matemático a Tercera Federación tras empatar sin goles (0-0) ante el Sporting de Gijón en La Toba, en un derbi asturiano que resumió buena parte de su temporada: competitividad, fases de dominio, falta de acierto en los momentos decisivos y, para muchos en la grada, «mala suerte».

El conjunto blanquiazul llegaba a la cita obligado a ganar para mantener opciones reales de permanencia. El empate, unido a los resultados de la jornada, le deja sin margen a falta de dos partidos. Con una victoria, el escenario habría sido distinto y las avilesinas habrían pasado a depender de sí mismas.

El choque tuvo un ritmo irregular, con un inicio en el que el Sporting asumió más posesión, aunque sin profundidad. Las gijonesas avisaron primero con un disparo de Cueto desviado, pero pronto el partido entró en una fase de equilibrio, con muchas imprecisiones y escasa continuidad en el juego.

Ahí se movió mejor el Avilés, que fue creciendo con el paso de los minutos. Suya fue la ocasión más clara del primer tiempo, un disparo de Daniela desde la frontal que se estrelló en el palo y que ya anticipaba el guion que acabaría marcando el encuentro.

El ambiente en La Toba acompañó desde el inicio, con una buena entrada, unos 280 espectadores, y una grada volcada con el equipo local en un partido importante. El empuje desde fuera trató de sostener a un equipo consciente de lo que había en juego.

Tras el descanso, el partido cambió de tendencia. El Avilés dio un paso adelante, aumentó la presión y consiguió instalarse con más continuidad en campo rival. El Sporting buscó transiciones, pero fue el conjunto local el que acumuló las llegadas más claras.

Pradilla, Pali o Coche pusieron a prueba a la portera rojiblanca Carbajal, que respondió con seguridad para mantener el empate. El Avilés empezó a jugar más cerca del área rival, con más insistencia que claridad, pero con la sensación de que el gol podía llegar.

Y llegó, aunque no subió al marcador. En el tramo final, las blanquiazules lograron batir a la portera visitante, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego. Fue la jugada que terminó de inclinar el ánimo del encuentro y que dejó al Avilés sin el premio que llevaba tiempo buscando.

El descenso del Avilés ya es una realidad

El tramo final fue más tenso que fluido, con el peso del resultado condicionando cada acción. El Sporting tuvo alguna opción aislada, pero el marcador ya no se movería.

El empate deja a las gijonesas en la zona tranquila, donde ya estaban y con el objetivo cumplido desde hace dos semanas, mientras que el Avilés certifica un descenso que se ha ido gestando a lo largo del curso, penalizado por la falta de gol en partidos clave.

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El pitido final dejó una imagen elocuente sobre el césped de La Toba. Las jugadoras locales acusaron el golpe, entre gestos de tristeza y frustración, en un final con momentos de tensión propios de la situación. Desde la grada, en cambio, llegó el reconocimiento, con aplausos a un equipo que compitió hasta el último día, pero que no encontró el camino de la permanencia.