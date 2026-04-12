Correctivo al Navia, que ve peligrar su puesto en Tercera FEB

El Navia La Magaya sufrió un duro correctivo en la cancha del Basket Xiria (105-76) y sufrirá hasta el final para tratar de lograr la permanencia en Tercera FEB. El equipo asturiano se vio beneficiado por la derrota del Bosco Salesianos, pero un triunfo hoy del Estudiantes de Lugo, que se mide al colista, el filial del Obradorio, le pondría en serios apuros. El Navia, que aguantó hasta el descanso, tuvo en el georgiano Sulkhan-Saba Sharashidze a su máximo anotador, con 20 puntos. El Universidad recibe hoy al Chantada (17 horas).