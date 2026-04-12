Descenso matemático del Lealtad tras caer en el descuento ante el Valladolid Promesas

Lealtad 2 Valladolid Promesas 3 Lealtad: Junquera (1); Ramón (2), Omar (1), Palomeque (1), Marcos Blanco (2), Nico Pereira (1), Jaime (2), Riki (1), Yerpes (2), Baba (2) y Cissé (1). Cambios: Mateo Arellano (2) por Omar, min. 55; Nacho (2) por Baba, min. 55; Argüelles (2) por Ramón, min. 68; Samu Montes (1) por Marcos Blanco, min. 68; Luisen (2) por Nico Pereira, min. 68. Valladolid Promesas: De Pablo (1); Hugo (2), Iborra (2), Obosso (2), Sergi (1), Riki (2), Aranda (1), Flores (1), Rulo (2), Carbajal (3) y Galde (2). Cambios: Arco (2) por Galde, min. 46; Martínez (1) por Flores, min. 65; Alín (1) por Rulo, min. 65; Murcia (s. c.) por Obosso, min. 84; Mario (s. c.) por Iborra, min. 88. Goles: 0-1, min. 12: Carbajal. 0-2, min. 40: Carbajal. 1-2, min. 75: Luisen. 2-2, min. 85: Yerpes. 2-3, min. 94: Carbajal. Árbitro: Rodríguez Pérez, del comité navarro. Amonestó a los locales Yerpes, Cissé y Samu Montes, y a los visitantes Hugo, Iborra, Rulo, Alín y Martínez. Les Caleyes: 300 espectadores.

Descenso matemático para el Lealtad, que dio la cara hasta el final en un partido igualado ante un conjunto visitante que fue superior, sobre todo, en la primera parte. No tiró la toalla el equipo local, que llegó incluso a igualar el encuentro.

En el descuento tuvo dos ocasiones claras para llevarse la victoria. La primera, tras un disparo de Yerpes desde la frontal que despejó el portero visitante. La segunda, en un córner botado por Nacho que Jaime remató solo desde el punto de penalti, yéndose fuera por muy poco. Prácticamente tras ese saque de esquina, el Valladolid Promesas sacó rápido de portería, inició el contraataque y la jugada terminó con un centro de Sergi que Carbajal remató al fondo de la red.

Fue un partido entre dos equipos con objetivos muy distintos: el Lealtad lo tenía casi imposible en su pelea por la permanencia y el Valladolid Promesas quiere pelear por estar arriba junto a los dos asturianos que buscan salvar la categoría.

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