Gijón Mariners pierde y baja a la serie B de fútbol americano
El club asturiano, derrotado por el Coslada, se ve perjudicado por el triunfo de L’Hospitalet
M. R.
Dos balas tenían los Gijón Mariners para conseguir la permanencia en la Serie A del fútbol americano español y ambas fallaron. El equipo gijonés hubiera amarrado la salvación en caso de triunfo frente a los Camioneros de Coslada ayer en Las Mestas, pero acabó derrotado (7-21). Un resultado que ya estaba reflejado a la conclusión de la primera parte y que nadie fue capaz de modificar. Mariners desciende tras nueve años seguidos en la élite. Una vez consumada la derrota, tocaba mirar hacia el otro grupo, ya que solamente desciende el equipo con peor balance conjunto de ambas conferencias.
En teoría, el líder, el Terrassa Reds, era claramente favorito frente a L'Hospitalet Pioneers, que no había conseguido ganar un partido en toda la competición. Lo hizo en el momento más inoportuno para los intereses asturianos, derrotando a los líderes por 25-20.
El resultado en el otro grupo condenó a los Mariners
El equipo local dominó casi todo el partido y supo darle la vuelta cuando los Reds se pusieron por delante al inicio del último cuarto.
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