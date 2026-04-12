Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con el Fuenlabrada: "Estoy muy orgulloso del equipo"

Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo, sin reproches a su equipo, reconociendo la superioridad de Flexicar Fuenlabrada y destacando lo que están haciendo sus jugadores (llegaron a este partido tras encadenar siete victorias seguidas) y lo que se está viviendo en el Palacio, destacó en la rueda de prensa posterior al partido que Fuenlabrada impidió que jugaran con la "alegría" que les caracteriza y que por eso fueron "justos" vencedores.

Sí que lamentó una acción que considera que fue perjudicial, unos pasos de salida de Prince Ali cuando estaban a solo tres puntos en el marcador (60-63): "Es una jugada en todo el partido, con lo cual no nos podemos quedar con una jugada cuando el equipo rival ha sido mejor", sentenció.

EN IMÁGENES: casi 5.000 personas asisten en el Palacio de los Deportes al fin de la racha de siete victorias del Alimerka Oveido en un partido / Miki López

Por lo demás, Javi Rodríguez dijo que todos alrededor del Oviedo Baloncesto tienen que "estar muy contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo y sobre todo darle valor". Y es que el técnico del OCB quiso darle valor a lo que están haciendo esta temporada: "Esto es excepcional, lo que está consiguiendo y haciendo el club es excepcional, nos merecemos este momento, que la gente venga y se sienta orgullosa de lo que el equipo lucha; obviamente somos lo que somos, pero eso no nos quita ambición ninguna. Desde el realismo, desde saber quiénes somos, vamos a ser más ambiciosos que nadie, pero esa ambición parte de intentar ganar el siguiente partido y no de marcarnos objetivos a medio y largo plazo".

El gran éxito del Oviedo Baloncesto en el Palacio

Todo ello lleva a que en el Palacio se viva un ambiente que es para el entrenador gallego el gran éxito de su equipo: "Que la gente se sienta identificada, orgullosa del equipo, es lo más importante; después, ganar o perder es complicado en esta Liga y tiene mucho mérito tener ya 16 victorias".

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En cuanto a su equipo, al que no le salieron las cosas durante muchos minutos, aseguró que "Nuestro ADN es el de no rendirnos nunca, el de luchar, incluso los días malos los equipos rivales nos tienen que ganar y nos tienen que ganar varias veces; por eso estoy muy orgulloso de este equipo".