El Oviedo C gana in extremis la Liga de Clubes de Segunda Territorial de bádminton
El conjunto ovetense ganó al Gijón y se aprovechó del tropiezo del Bodega Anchón Astures ante el Athlos B
N. L.
El Oviedo C se hizo finalmente con el título de la Liga Nacional de Clubes de Segunda Territorial tras imponerse al Gijón (5-0) y y aprovechar el resultado del duelo entre Bodega Anchón Astures y Athlos B, que cerraba la jornada. Bodega Anchón Astures, líder durante las dos primeras jornadas y buena parte de la tercera, defendía el primer puesto sin perder hasta que cedió por 3-2 en ese partido. En el empate a puntos, el título se decidió en favor del Oviedo por la mínima diferencia.
La competición, organizada por la Federación de Bádminton del Principado de Asturias, reunió en esta edición a 12 equipos de Galicia, Asturias y Cantabria. Los dos primeros clasificados, Oviedo C y Bodega Anchón Astures, obtienen además el derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda Oro, categoría de ámbito nacional.
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