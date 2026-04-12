Reparto de puntos entre Marino y Vetusta con castigo para el equipo de Luanco

Marino 1 Vetusta 1 Marino: Dennis (2); Borja Álvarez (2), Pedro Orfila (2), Guaya (2), Dailos (2); Tomás Fuentes (2), Pelayo Pérez (2); Tito Leyva (2), Basurto (1), Samu Pérez (3) y Marcos Fernández (1). Cambios: Martí (1) por Marcos Fernández, min. 65. Óscar Fernández (1) por Tito Leyva, min. 65. Lora (1) por Tomás Fuentes, min. 71. Talarn (s.c.) por Dailos, min. 78. Chus Ruiz (s.c.) por Pelayo Pérez, min. 78. Vetusta: Mate Sauri (2); Adri Fernández (2), Marco Esteban (2), Adri Lopes (2), Martín Gómez (1); Diego Tejón (2), Cheli (2); Castrillejo (3), Guille Berzal (3), Lucas Antañón (2) y Jaime Coballes (2). Cambios: Marcos Lopes (2) por Martín Gómez, min. 23. Enzo Pérez (2) por Diego Tejón, min. 46. Dieguito (1) por Cheli, min. 69. Óscar de la Hera (2) por Castrillejo, min. 83. Iker Gil (s.c.) por Lucas Antañón, min. 83. Goles: 1-0, min. 43: Samu Pérez. 1-1, min. 86: Óscar de la Hera. Árbitro: Carlos Fernández (comité asturiano). Amonestó a TIto Leyva, Guaya, Martí y Samu Pérez, y a Adri Lopes, Tejón y Cheli. Miramar: Unos 700 espectadores.

Reparto de puntos en el derbi regional entre el Marino y el Vetusta, que no dejó contento a ninguno. El equipo de Luanco cae a puestos de descenso y el Vetusta ya no puede ser campeón.

En la primera mitad, el Marino hizo un buen partido, con buenas transiciones, y en el minuto 25 Tito Leyva lanzó una falta por encima de la barrera que paró el meta visitante. En el minuto 32, el Marino tuvo otra gran ocasión en un cambio de juego de Guaya que peinó de cabeza Borja Álvarez y Tito Leyva se fue con velocidad y su potente disparo lo echó a córner Mate Sauri en una gran intervención. Respondió el Vetusta con una clara ocasión tras un pase de cara de Guille Berzal que remató Cheli con un potente disparo desde fuera del área que desvió Dennis en una gran intervención.

Poco antes del descanso llegó el gol del Marino tras un robo de balón en la banda derecha de Tito Leyva, que llegó al interior del área y su pase lo remató Samu Pérez a la red. Tras el descanso, el dominio del Vetusta a través de la posesión del balón se acrecentó. El Marino, con los cambios, no fue capaz de lograr contragolpes como en la primera mitad y el Vetusta encerró al Marino en su propia área.

El empate del Vetusta castiga al Marino

En el minuto 64, un pase atrás de Adri Lopes a punto estuvo de costarle un disgusto al Vetusta, puesto que el balón dio un mal bote. En el minuto 78, un remate forzado de Jaime Coballes se fue desviado. En el 85, Dieguito llegó hasta línea de fondo y su pase atrás lo mandó alto Coballes.

En el minuto 86 llegó el gol del empate del Vetusta en un centro de Adri Fernández desde la banda izquierda, que recorrió el interior del área sin que nadie lo despejara, y Óscar de la Hera remató en el segundo palo a bocajarro cuando apenas llevaba unos minutos en el campo.

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En el tiempo de descuento, Dieguito remató desde fuera del área alto, sin éxito. Con este reparto de puntos y tras las victorias de varios equipos de la zona baja, el Marino se condena a los puestos de descenso.