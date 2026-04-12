Los riesgos del Rodiles le condenan ante el Estrela: se alejan del primer puesto en Segunda de fútbol sala femenino

El Gaitero Rodiles solo perseguía el triunfo para alcanzar la primera posición del grupo y suavizar así los emparejamientos del playoff de ascenso, y los riesgos que tomó para tratar de superar al Estrela le acabaron condenando a una derrota (3-6) que le aleja de la cabeza. La intensidad presidió el encuentro entre el equipo maliayés y el gallego. El palo fue mayor para el equipo local porque se vio por delante en el marcador por dos goles a cero, lo que momentáneamente le daba el liderato.

Sin embargo, avanzada la segunda parte, el Estrela fue capaz de empatar. El punto no le servía al Rodiles, por lo que su entrenador, Guillermo Arribas, decidió arriesgar. Retiró a la portera para jugar con cinco jugadoras de pista. Una jugada que le salió mal, porque las visitantes fueron capaces de marcar dos goles desde su campo. Pese a que el combinado de Villaviciosa marcó el 3-4, finalmente los riesgos le salieron caros y acabó derrotado por 3-6.

El riesgo del Rodiles le aleja del liderato

De esta forma, el Estrela recupera los tres puntos de ventaja sobre el Gaitero Rodiles, al que tiene ganado además el average porque le derrotó tanto en la primera vuelta como en la segunda.

Noticias relacionadas

La próxima cita de las maliayesas es en la pista del Marín.