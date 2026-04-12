El Santa Olaya destaca en América: Paula Rodríguez entra en cuatro finales absolutas en el selectivo de México

Paula Rodríguez Rondón, nadadora del Santa Olaya, regresa a Gijón tras rozar en Veracruz sus mejores marcas y alcanzar cuatro finales A absolutas durante el selectivo de México. Pese a ello, Rodríguez no vio cumplida su ilusión de clasificarse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran del 24 de julio al 8 de agosto en la República Dominicana. En las próximas semanas se decidirá si ingresa en la selección mexicana que tomará parte en los Pan Am Aquatics, competición internacional destinada a deportistas menores de 22 años y que se celebrará entre el 8 y el 12 de julio en Colombia.

El mejor resultado de Paula Rodríguez en Veracruz fue el quinto puesto en 50 metros libres; además, fue séptima en las pruebas de 50 mariposa y 1000 libres; novena en la de 200 libres y decimosegunda en 100 mariposa.