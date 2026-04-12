Sergio Neira firma un póker y acerca al Langreo a la salvación

Langreo 4 Sámano 1 Langreo: Adrián Torre (2); Óscar Maza (1), Sergio Orviz (2), Dani Ojeda (1), Álex Menéndez (2), Lucas Suárez (2), Juan López (1), Diego Díaz (1), Pablo Pérez (2), Ómar Álvarez (1) y Sergio Neira (3). Cambios: Liam (1) por Pablo Pérez, min. 59. Borja Vicente (1) por Juan López, min. 59. Nacho López (1) por Diego Díaz, min. 75. Enzo (s.c.) por Maza, min. 82. Abel (s.c.) por Lucas Suárez, min. 82. Sámano: Pablo Vargas (2); Diego Marta (1), Álex Rasines (1), Xavi (2), Deiby (1), Julen Quintela (1), Álvaro Berzosa (1), Unai Veiga (2), Izan (2), Javi González (1) y Jonás Ibáñez (2). Cambios: Hugo Quintana (1) por Marta, min. 40. Aitor Abad (1) por Javi González, min. 59. Oliver Helguera (1) por Xavi, min. 59. Markel (1) por Álvaro Berzosa, min. 59. Ander Lambea (s.c.) por Ibáñez, min. 81. Goles: 1-0, min. 3: Sergio Neira. 2-0, min. 26: Sergio Neira. 3-0, min. 44: Sergio Neira. 4-0, min. 75: Sergio Neira. 4-1, min. 93: Julen Quintela, de penalti. Árbitra: Elisabeth Calvo Valentín (colegio madrileño). Amonestó al local Ian López. Nuevo Ganzábal: unos 600 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el expresidente del Langreo Víctor Fernández-Miranda. Al descanso desfilaron los equipos infantiles y alevines del club.

El Langreo dio un paso importante hacia la salvación gracias a los cuatro goles del turonés Sergio Neira, que se bastó él solo para poner en jaque al portero y la defensa del Sámano cántabro. El Langreo encadena tres victorias seguidas, siete jornadas sin perder, en las que ha logrado ganar seis de los partidos que ha disputado y empatar otro. Una racha espectacular que le ha llevado de estar en una situación muy difícil a tener cierta renta con el descenso y ver con optimismo el tramo final de la temporada.

El partido se le puso pronto de cara al equipo de Langreo ante el colista del grupo 1 de Segunda Federación, ya que a los tres minutos el delantero Sergio Neira, con regate incluido al guardameta, puso el 1-0. De nuevo, el mismo protagonista, en los minutos 5 y 9, tuvo ocasiones para aumentar la renta, pero se encontró con un acertado Pablo Vargas.

Seguía inspirado el delantero local y en el minuto 26 hizo el segundo al batir por bajo a Vargas en su salida. El Sámano solo inquietó a Adrián Torre con tiros lejanos y con dos saques de esquina en toda la primera parte. El equipo local dominaba y a medio gas, solo teniendo la posesión, a un minuto del descanso hacía el tercero con otro zarpazo de Sergio Neira. El ariete recibió un pase largo, controló, regateó al portero y lo batió.

En la segunda parte, con el partido muy encarrilado para los locales, el Sámano solo fue capaz de tirar con peligro dos veces. El Langreo fue muy superior y Sergio Neira remató una tarde para el recuerdo con su cuarto gol, en el minuto 75, cuando se marchó de su par y con la derecha batió al meta Vargas.

Noticias relacionadas

Siguió llegando el Langreo en lo que era ya una fiesta local. Tuvo ocasiones, pero fue el conjunto cántabro el que, en el tiempo añadido, en el minuto 93, por medio de un penalti cometido por Liam López, marcó el gol del honor al transformar la pena máxima Julen Quintela.