El Telecable acaba pidiendo la hora ante el Bembibre (3-2), pero gana y aguanta el pulso al Fraga

El Telecable tuvo que echar mano de la calidad de sus dos jugadoras más determinantes, Marta Piquero y Nuria Almeida, y echarse en brazos de su joven portera Aine Pérez, que hizo una segunda parte espectacular, para derrotar al Bembibre y mantener la presión sobre el Fraga por ocupar la segunda posición de la OK Liga, que da ventaja de pista en las semifinales del playoff por el título. Ganó el equipo fabril, aunque acabase pidiendo la hora, y sigue a un punto de las oscenses, aunque las asturianas tendrán un partido menos para sumar puntos.

Poca energía

Sería por la atípica hora del partido, un domingo al mediodía, o porque el encuentro le daba un poco de pereza antes de las grandes citas que tiene en el horizonte (la Final Four europea y la Copa de la Reina, de la que es anfitrión), el caso es que el Telecable pareció entrar en juego a medio gas, sin la energía que requería un rival que, a pesar de haber recibido malos resultados en las últimas jornadas, demostró en Mata Jove por qué ha sido la revelación de la liga. El conjunto visitante se plantó bien, conteniendo los ataques gijoneses sin mayores dificultades y saliendo con velocidad a la contra. Y teniendo en Joana Xicota a una auténtica pesadilla para los aficionados locales. Ella fue la encargada de abrir el marcador a 13 minutos del descanso.

Nivelar antes del descanso

Aunque el Telecable reaccionó levemente tras recibir el golpe y creó sus primeras oportunidades, una clara de Ana Catarina y otra de Nuria Almeida que terminó en el poste, daba la sensación de que el 0-2 estaba más cerca que el empate. Sin embargo, llegó la igualada, en una brillante acción en la que Nuria robó la bola, cedió atrás a Marta Piquero y esta cruzó un pase excelente que Judith Cobián remachó a la red. Con el 1-1 se fueron los equipos a los vestuarios. Entre los signos alarmantes para el conjunto de La Calzada, que ya estaba en las ocho faltas, a dos de la falta directa a favor del Bembibre.

Decisión y sufrimiento

Las de Natasha Lee salieron más decididas tras el paréntesis. No habían transcurrido ni tres minutos cuando Piquero resolvió el segundo follón cerca de la portería berciana para poner por delante al Telecable. Las gijonesas ya tenían encima la amenaza de la falta directa cuando Nuria, de un espectacular lanzamiento a media distancia, perforó la escuadra de Fernanda Tapia. Podía parecer que el tres a uno iba a serenar a las locales y a provocar el desánimo en las filas del Bembibre, pero no sucedió así. Las visitantes fueron acumulando llegada tras llegada mientras la figura de Aine Pérez se agigantaba. A falta de quince minutos, un mundo, Carla Castro vio la tarjeta azul por simular una falta que podría haber sido la décima para su equipo. Para compensar, en la acción siguiente se señaló esa décima por un bloqueo en ataque y Aine aguantó y neutralizó el lanzamiento de Txell Gimeno. Pero todavía le quedaba mucho por sufrir al Telecable. Xicota, brillante cada vez que le llegaba la bola, marcó el segundo cuando restaban siete minutos para el final. Un periodo que se hizo eterno al equipo local. Solamente en los dos minutos postreros tuvo el Telecable la oportunidad de sentenciar en sendas contras clarísimas, mientras Aine ponía la guinda a su labor deteniendo el último intento berciano con pocos segundos restantes. El sufrimiento le valió la pena al conjunto de Mata Jove, que descansará la semana que viene porque debería jugar contra el retirado Coruña.