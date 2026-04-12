Traspié del Confía Base Oviedo Balonmano: cae ante Alicante y está en puesto de promoción de descenso (24-27)

Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Raúl Blanco (7), Rubén Menéndez (2), Emi Franceschetti, Javi Colías (1), Mikel Galán (2), Joaquín Pérez (4) –siete inicial- Tomás Pérez, Pablo Granda (4), David Pulgar, Hélio Pina, Jorge Ureña (1), Gonzalo Pulgar, Elián Goux (2), Javi Sanz y Juan Prieto. Fundación Agustinos Alicante: Tomás Mendieta, David Jiménez (3), Daniel Reinante (8), David Quiles (5), Alberto González, Javier Bodí (3), Guillermo Soler (4) –siete inicial- Juan de Dios Linares, Lorenzo Poyato, Hugo Ponce de León (1), Pablo Mercader, Dídac Talens (2), Alejandro Picó, Ezequiel Conde y Juan Rodríguez (1). Marcador cada cinco minutos: 2-2; 4-2; 6-5; 10-8; 11-12; 13-14; -descanso-; 15-16; 17-18; 19-22; 21-23; 22-23; y 24-27. Árbitros: Oriol Grebol Banús y Miquel Vigo Azuaga. Excluyeron por dos minutos a los locales Javi Colías, Hélio Pina, Gonzalo Pulgar y Elián Goux y a los visitantes David Jiménez, Daniel Reinante y Alberto González. Vallobín: Unos 550 espectadores.

El Confía Base Oviedo se quedó sin premio ante Fundación Agustinos Alicante en Vallobín, en un encuentro vibrante y de ritmo muy alto en el que los azules volvieron a competir de tú a tú, pero acabaron pagando su falta de acierto en los momentos decisivos. Ante el tercer clasificado de la Liga, el conjunto ovetense ofreció una imagen seria, intensa y valiente, aunque terminó cediendo en un choque que dejó, pese a todo, buenas sensaciones.

El equipo de Oviedo acaba la jornada en el puesto de promoción de descenso a Primera Nacional. La primera mitad fue muy igualada y atractiva para el espectador. El Base Oviedo salió con personalidad, firme en defensa y rápido al contragolpe, una fórmula que le permitió abrir las primeras ventajas. Raúl Blanco comenzó entonado y, junto a los tantos de Rubén Menéndez y Pablo Granda, impulsó a los locales hasta el 5-2. Más tarde, Elián Goux y el propio Granda volvieron a dar aire a los ovetenses (9-6). Sin embargo, Agustinos fue creciendo, ajustó mejor su ataque y consiguió darle la vuelta al marcador en el tramo final del primer tiempo. Aun así, el Confía Base Oviedo se mantuvo en pie gracias a los goles de Javi Colías, Tomás Pérez y Mikel Galán, aunque fueron los visitantes quienes llegaron con una mínima renta al descanso (13-14).

Tras el paso por vestuarios, Pablo Granda devolvió de inicio las tablas, pero el conjunto alicantino logró abrir una pequeña brecha que acabaría siendo determinante. Los errores en el lanzamiento y algunas pérdidas no forzadas penalizaron a los azules, que dispusieron de varias opciones para empatar. El Base Oviedo no dejó de creer y volvió a engancharse al partido con los tantos de Elián, Raúl Blanco y Joaquín Pérez, hasta colocarse a un solo gol (21-22) con trece minutos todavía por delante. En ese momento llegaron varias acciones para igualar el choque, pero la falta de fortuna también apareció en forma de balones al palo y lanzamientos que se marcharon por muy poco.

Derrota con orgullo antes de una jornada decisiva

En los últimos minutos, Alicante supo gestionar mejor sus posesiones y aceleró en el momento justo para sellar la victoria.

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La próxima jornada, el Confía Base Oviedo afrontará una cita clave en la pista del Trops Málaga, ya descendido, el domingo (12:00).