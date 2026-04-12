El Vetusta se salva a pesar de su derrota ante el Camargo

La jornada en el grupo B de Primera Nacional dejó la salvación del Vetusta, a pesar de su derrota ante el colista Camargo (25-28). El resto de asturianos lograron dos empates, los del Grupo en el cancha del Maravillas madrileño (34-34) y el Horizonte Atlética en Avilés ante el Universidad de León (32-32). El Royal Premium de Gijón (31-34) cayó ante el Ciudad de Salamanca.

La derrota del Auto-Center Principado Vetusta en casa ante el colista Camargo no le impide certificar matemáticamente la permanencia en Primera Nacional a falta de dos jornadas para el final de Liga.

El Grupo, por su parte, sube al quinto puesto, ya sin opciones de meterse en la pelea por el ascenso pero completando una estimable temporada. El empate ante el Maravillas, que se estaba jugando la vida, afectaba además al Vetusta, puesto que es el equipo que ahora mismo es penúltimo, último puesto de descenso.

El Horizonte Atlética, también sin objetivos, sigue séptimo tras sacar un punto ante el Universidad de León Ademar, otro equipo que está metido en la pelea por los puestos de abajo de la clasificación.

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El Royal Premium, por su parte, baja al undécimo puesto tras caer frente al Ciudad de Salamanca, otro equipo de los que están en la mitad de la tabla, ya sin objetivos.