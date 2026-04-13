El Alimerka Oviedo Baloncesto se quiere regalar una fiesta final en el Palacio: así están las cuentas del equipo para entrar en el play-off de ascenso

El gran éxito del Alimerka Oviedo Baloncesto esta temporada no es ni mucho menos haber logrado una racha de siete victorias seguidas, la mayor en su trayectoria en Primera FEB (antes LEB Oro). La gran victoria es haber generado un ambiente como el que se vivió el sábado en el partido que se perdió (65-73) ante el Flexicar Fuenlabrada en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Pasar del tan querido y recordado polideportivo de Pumarín, con sus 1.400 localidades como máximo, a prácticamente llenar un recinto como el del Palacio es algo crucial para el futuro de la entidad asturiana.

Fueron casi 5.000 almas completamente entregadas a su equipo las que se dieron cita en el partido ante el Fuenlabrada. Todos ellos siguiendo con fervor a este OCB que tanto engancha, pesimistas tras una primera parte en la que el equipo de Javi Rodríguez fue superado por su rival, y convencidas de la remontada cuando este grupo de jugadores que nunca se entregan empezó a cambiar el guion, a agitarlo todo y a hacer que pareciera posible una remontada de 19 puntos ante un equipo en el que juega un tal Vitor Benite.

EN IMÁGENES: casi 5.000 personas asisten en el Palacio de los Deportes al fin de la racha de siete victorias del Alimerka Oveido en un partido / Miki López

Muchos se fueron enfadados pensando en lo que habría sucedido si los colegiados hubieran estado más acertados cuando, con el equipo a tres puntos de distancia (60-63), con más de dos minutos todavía por jugarse, la canasta de DeBisschop, claramente fuera de tiempo, no hubiera subido al marcador y tampoco se hubiera producido la técnica posterior al entrenador Javi Rodríguez. La realidad es que, siendo cierto ese error, el Flexicar Fuenlabrada fue mejor en el cómputo general del encuentro y la racha se quedó en siete victorias. Nada menos.

El play-off sigue cerca, pero aún no está asegurado

Haber logrado algo así todavía no garantiza al OCB disputar el play-off de ascenso y eso da mucha información de lo difícil que es conseguirlo. Quedan cinco jornadas para acabar la temporada regular en Primera FEB, pero al OCB le restan cuatro partidos por jugar porque esta temporada la Liga es impar y cada jornada descansa un equipo: el domingo (12:30 horas) visita la cancha del Estudiantes, el miércoles siguiente (20:30 horas) el OCB regresa al Palacio para recibir al Palmer Mallorca y, tras descansar el siguiente fin de semana, acaba recibiendo al Caja Rural Zamora el sábado 2 de mayo (19:00 horas) y visitando al Ourense el viernes 8 de mayo (21:00 horas).

En estos momentos, el equipo de Oviedo tiene 16 victorias, le saca tres al Zamora, que es el primer equipo que ahora mismo está fuera de los play-off. Tiene que jugar un partido más que el OCB porque ya ha descansado. Por detrás, aunque muy cerca, está el Fuenlabrada, al que le saca una victoria y el basket-average particular; el Hestia Menorca, que tiene una victoria menos pero que también ha disputado un partido menos y con el que tiene el basket-average perdido; y el HLA Alicante, al que le saca dos victorias y el basket-average.

Un final de curso para coronar una temporada histórica

Por delante del OCB está el Gipuzkoa, que tiene las mismas victorias pero que ha jugado un partido menos (el basket-average favorece en este caso a Oviedo) y el Estudiantes, que tiene una victoria más y que ha disputado un partido menos. Los tres primeros, Leyma Coruña, Obradoiro y Palencia, son ya inalcanzables.

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Es probable que con una victoria del OCB baste para conseguir la clasificación, pero este equipo, con el espíritu de lucha que les ha inculcado su entrenador, siempre quiere más. Y, por encima de todo, quieren regalarse una fiesta final en el Palacio de los Deportes con la que coronar un año para la historia.