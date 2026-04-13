El Astur aprieta la lucha por el ascenso a Tercera tras una emocionante jornada de Primera Asturfútbol
El conjunto ovetense gana al Andés un duelo clave en la zona alta de la clasificación
A. L.
Los seis primeros clasificados de Primera Asturfútbol están en cinco puntos cuando aún quedan diez jornadas por disputarse en la categoría. El Sporting C es líder con 55 puntos y el Astur, sexto, con 50. También el Hispano, séptimo con 46 puntos, puede aspirar aún a meterse en esa apretada lucha.
Al líder le siguen, con 53 puntos, Andés y Condal, que ocupan los otros dos puestos de ascenso. Ninguno de ellos consiguió ganar esta jornada: el Condal empató precisamente con el Sporting C y el Andés cayó en el campo del Astur. Este resultado es el que ha dejado tan apretada esa zona alta de la tabla.
La pelea por el ascenso y la salvación se aprieta
Los tres perseguidores de esa zona de ascenso, Ribadesella, TSK Roces y el mencionado Astur ganaron sus partidos a Vallobín, Tineo y Andés, por lo que han aprovechado que ninguno de los tres primeros ha logrado ganar. El Hispano, por su parte, perdió una gran oportunidad de meterse más de lleno en esa pelea tras caer en el campo del Valdesoto.
En la zona de abajo, el Luarca, antepenúltimo, en zona de descenso, sumó un punto en Nava y se acerca un poco a la salvación en una jornada en la que el Uni descansó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial