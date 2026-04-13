El Astur aprieta la lucha por el ascenso a Tercera tras una emocionante jornada de Primera Asturfútbol

Los seis primeros clasificados de Primera Asturfútbol están en cinco puntos cuando aún quedan diez jornadas por disputarse en la categoría. El Sporting C es líder con 55 puntos y el Astur, sexto, con 50. También el Hispano, séptimo con 46 puntos, puede aspirar aún a meterse en esa apretada lucha.

Al líder le siguen, con 53 puntos, Andés y Condal, que ocupan los otros dos puestos de ascenso. Ninguno de ellos consiguió ganar esta jornada: el Condal empató precisamente con el Sporting C y el Andés cayó en el campo del Astur. Este resultado es el que ha dejado tan apretada esa zona alta de la tabla.

La pelea por el ascenso y la salvación se aprieta

Los tres perseguidores de esa zona de ascenso, Ribadesella, TSK Roces y el mencionado Astur ganaron sus partidos a Vallobín, Tineo y Andés, por lo que han aprovechado que ninguno de los tres primeros ha logrado ganar. El Hispano, por su parte, perdió una gran oportunidad de meterse más de lleno en esa pelea tras caer en el campo del Valdesoto.

Noticias relacionadas

En la zona de abajo, el Luarca, antepenúltimo, en zona de descenso, sumó un punto en Nava y se acerca un poco a la salvación en una jornada en la que el Uni descansó.