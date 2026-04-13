Cachón se queda a un paso del podio en el rally de Croacia
Victoria de Adrián Ardidiello en la categoría III de la subida a Estepona.
A un paso del podio, cuarto. Así quedó el cangués Alejandro Cachón en el Rally de Croacia, cuarta prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallys (WRC), que finalizó ayer con la sorprendente victoria del japonés Katsuta Takamoto, que pilotaba un GR Yaris Rally1. Thierry Neuville, que lideraba la carrera, se salió en la última cronometrada del rally, dejando sorprendidos a los coreanos de Hyundai. En la categoría WRC2, la victoria fue para el francés Yohan Rossel (Ypsilon HF Integrale Rally2), que dio una alegría al equipo Lancia, que colocó otro coche similar pilotado por Nikolay Gryazin en la tercera plaza. Entre ambos se situó Léo Rossel, hermano de Yohan, con un C3 Rally2. Ayer, en la última etapa, el asturiano Cachón remontó y le arrebató la cuarta plaza al finés Korhonen (GR Yaris) y en la categoría Junior WRC el salense Adrián Pérez aseguró la cuarta plaza copilotando al catalán Gil Membrado en el Fiesta Rally3.
Asturianos destacados también fuera de Croacia
Por otro lado, victoria de Adrián Ardidiello en la categoría III de la subida a Estepona.
Cuarta plaza para David de la Puente, copiloto de Marco Bulacia, en el Rally della Val d’Orcia (Italia), cita en la que fueron líderes hasta sufrir dos pinchazos.
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