Histórica plata para Asturias en el Campeonato de España de trail en el Naranco

La selección asturiana masculina absoluta, de la mano de su gran estandarte, Diego Menéndez, logró la medalla de plata en el Campeonato de España de trail celebrado por primera vez en el entorno del Naranco. Menéndez, campeón de España de distancia maratón hace unas semanas, fue el tercer atleta en cruzar la meta e impulsó al equipo asturiano al segundo puesto en la general.

El título lo revalidó la selección catalana gracias a la gran exhibición de Jan Torrella, que tomó la iniciativa desde los primeros compases de una carrera de 22 kilómetros con 1.200 metros de desnivel positivo y dos ascensos al Cristo del Naranco. Incluso en los tramos más duros, Torrella imprimió un ritmo exigente que apenas dejó respirar a sus perseguidores, entre los que se encontraban Diego Menéndez, el valenciano Andreu Blanes, que regresaba tras una lesión; el vasco Ibai Larrea y el andaluz Javier Gutiérrez. En la meta entraron Torrella primero, Larrea segundo y Menéndez tercero, pero el equipo asturiano acabó segundo y el vasco, tercero.

En la prueba femenina, el título se lo llevó la Comunidad Valenciana tras la gran demostración de María Fuentes, intratable en las últimas bajadas. Claudia Corral, de Castilla y León, fue segunda y la catalana María La Chica completó el podio. Por selecciones, Cataluña fue plata y el País Vasco, bronce.

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La cita se completaba con el III Trail del Naranco, una prueba de gran vistosidad que atrajo a cientos de corredores. En la distancia más larga, la de 22 kilómetros, el podio lo compusieron Víctor Mier (Oriente), Ivan Kuzmenko (Find Your Everest) y Mario Fernández (Korrikazaleak) en categoría masculina, y Patricia Fernández (GM Reinoastur), Elena Fernández (Celtastur Mushing) y Adela Popescu (Avientu) en la femenina.