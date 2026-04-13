Los implicados en la pelea por salvarse en la Tercera Federación de Asturias lo tienen claro: "Nos quedan cuatro finales"

El Navarro estaba metido en un lío importante hasta el minuto 80 del partido que disputó en su campo el domingo frente al Tuilla. El equipo arlequinado, al que muchos daban por descendido hace un mes, visitaba Tabiella después de ganar tres partidos seguidos y encima logró adelantarse en el marcador a la media hora de juego con un tanto de Said. La victoria le colocaba a tan solo un punto del equipo del barrio avilesino de Valliniello, que marca la salvación. En ese minuto 80, un disparo de Castro dio en la mano de un defensa del Tuilla y Fredo lanzó una pena máxima que tocó el portero, pero que acabó entrando.

Un punto que les permite mantener al Tuilla a cuatro puntos de distancia y al Gijón Industrial, que ganó esta jornada, a tres. Y es que todos los equipos de abajo están sumando con regularidad ahora que se acerca el final de curso. "Las cuatro jornadas que nos quedan son cuatro finales para los que estamos metidos ahí, todos los equipos están compitiendo, por eso les digo a los chicos que tenemos que ir partido a partido, que no vale de nada pensar más allá", dice Juan Carlos García, presidente del club desde hace 26 años.

Así fue la jornada de Tercera Federación / Marcos León | Mario Canteli | Juan Plaza

Un barrio con identidad y un club muy fiel

La entidad de Valliniello se refundó en 1980 después de una primera etapa que se acabó con el inicio de la Guerra Civil. "Valliniello es diferente y diferencial, el 90% de la gente de Avilés tiene alguna relación con Valliniello. Desde que se hizo el cinturón ambiental se perdió algo de población y se convirtió en un barrio más rural; somos un club con socios muy fieles, todo el mundo repite", explica el presidente.

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Juan Carlos García confía en lograr la permanencia

Juan Carlos García es consciente de la realidad del Navarro, de que tienen que "acertar con los fichajes" porque se desenvuelven en un entorno de mucho nivel, compitiendo con presupuestos mayores, pero no se queja y cree en lograr el objetivo: "Confío mucho en el equipo, el otro día era un partido fastidiado el que jugamos con el Tuilla, un equipo que venía con la flecha para arriba; en un córner nos marcaron, pero fuimos capaces de sacar un punto que nos vale mucho. Nuestro problema es que si perdemos jugadores importantes por lesiones lo notamos mucho y los rivales de la parte de abajo tienen plantillas tremendas".