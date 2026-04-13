Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: un descenso confirmado, un ascenso al caer y una zona de abajo en ebullición

La jornada del grupo asturiano de Tercera Federación dejó el primer descenso de la temporada, clarificó mucho las cosas en la parte alta de la clasificación y aumentó la competencia en una pelea por la salvacióm, que, tras este primer descenso, se presenta terriblemente dura. Los implicados están sumando cada vez con mayor regularidad y eso hace que niguna pueda estar tranquilo cuando ya solo quedan cuatro jornadas por disputarse.

L’Entregu, mermado, se aleja del play-off

AVILÉS STADIUM, 0-L’ENTREGU, 0 Avilés Stadium: Chechu Grana (1); Edu Guerra (1), Sergio González (2), Danny (1), Óscar Arruñada (3), Josín Remuñán (2), Bryan (2), Guardado (2), Borja López (1), Bango (2) y Pelayo Cuesta (2). Cambios: Mario López (2) por Edu Guerra, min. 46. David Heres (2) por Danny, min. 46. Néstor Bustelo (2) por Josín Remuñán, min. 66. Zucu (1) por Borja López, min. 72. Manu Rojo (s.c.) por Bryan, min. 90. L’Entregu: Gonzalo Ardura (1); Figar (2), Cris (2), Meana (2), Berto Arias (1), Pereira (2), Pacoli (2), Leyder (2), Mario Canal (2), Avanzini (1) y César (2). Cambios: Kike (1) por Avanzini, min. 70. Mateo (1) por Pereira, min. 78. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Borja López, Bryan, Mario López, Cuesta y Néstor Bustelo. Muro de Zaro: Unos 180 espectadores. Los jugadores salieron con camisetas en favor de la sexta marcha contra el cáncer, que se celebró ayer en Avilés.

José Ignacio, Avilés

L’Entregu se quedó a medias en su visita al campo del Avilés Stadium y no pudo sumar una victoria para seguir presionando al Mosconia por el quinto puesto de la clasificación. Castigado por las bajas, el equipo entreguín sufrió bastante en la segunda mitad.

La primera parte fue bastante igualada, en la que L’Entregu tuvo más el control del balón, pero el Avilés Stadium llegó con más claridad al área rival. La única clara la tuvo L’Entregu y llegó en un balón fácil para Chechu Grana, que se confió y a punto estuvo de regalarle el balón al contrario.

El Avilés Stadium rozó la victoria en el añadido

Tras el descanso, el técnico local Fer Muñoz introdujo cambios buscando más velocidad en el juego y el Avilés Stadium dispuso de varias ocasiones de gol. Especialmente una en el añadido, en la que pudo llevarse los tres puntos aprovechándose de un barullo en el área, pero Zucu, con la portería casi vacía, la mandó fuera.

El Cova impone su jerarquía ante un meritorio Colunga

El conjunto ovetense se asegura la segunda plaza de la clasificación tras ganar un entretenido partido en el que se encontró con un rival estimable

COVADONGA, 2-COLUNGA 0 Covadonga: Javi Álvarez (2); David Ruiz (2), Pablo Secades (2), Sergio Madrigal (2), Miguel (2), Michel Secades (2), Xurde (2), Guille Thompson (2), Guille Cueto (3), Álex Arias (3) y Vicente (2). Cambios: Bauti (2) por Xurde, min. 69. Nino (1) por Guille Thompson, min. 69. Pablo Tineo (1) por Vicente, min. 69. Emilio Morilla (1) por Álex Arias, min. 76. Sergio Arias (s.c.) por Guille Cueto, min. 85. Colunga: Javi Delgado (3); Santi (2), Rodri (2), Saúl (2), Nacho (2), Jandro (2), Pedro (2), Diego Blanco (2), Nico (2), Abraham (2) y David Moreno (1). Cambios: Guille Alonso (2) por David Moreno, min. 30. Miguel (1) por Nacho, min. 78. Rubén (1) por Pedro, min. 78. Rodrigo (1) por Diego Blanco, min. 78. Abel (s.c.) por Nico, min. 80. Goles: 1-0, min. 63: Álex Arias. 2-0, min. 92: Bauti. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Amonestó por parte local a Xurde, y por los visitantes a Diego Blanco y Rodri. J. A. Á. Rabanal: 250 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el suegro del vicepresidente del Covadonga.

A. Arango, Oviedo

El Covadonga, con esta victoria ante el Colunga y la derrota del Sporting Atlético ante el Llanera, se asegura la segunda plaza de la clasificación en el grupo asturiano de Tercera Federación.

La primera parte fue muy entretenida, sin goles pero con ocasiones. El Colunga entró mejor al campo, con un cuarto de hora en el que los locales sufrieron para tomar el control y salir de la presión del equipo visitante. Fruto de ese buen inicio, a los cinco minutos mandó un balón a la escuadra derecha desde unos 25 metros, obligando a Javi Álvarez a lucirse para despejar a córner. Siguió apretando el Colunga y Diego Blanco entró en el área y su disparo lo despejó el central Pablo Secades.

El Cova reaccionó, empezó a dominar y Vicente robó un balón, se metió en el área y obligó de nuevo a lucirse a Javi Delgado, que mantuvo al Colunga en el partido con sus paradas.

Álex Arias y Bauti sentencian la victoria del Covadonga

Los visitantes, al poco de acabar la primera mitad, tuvieron una ocasión en un libre directo botado por Jandro. En la segunda parte fue mejor el Covadonga. Reclamaron un par de penaltis sobre Guille Thompson y en el 63, en una acción por la banda derecha, Vicente centró, Álex Arias se hizo con el balón dentro del área, dribló a dos defensas y batió al meta visitante.

El Colunga estaba siendo dominado, tuvo solo una ocasión, y en el tramo final, ya en el descuento, el Cova sentenció por medio de Bauti, que se aprovechó del único error del meta visitante.

El Mosconia gana a un gran San Martín y da otro paso hacia la promoción

SAN MARTÍN, 0-MOSCONIA 1 San Martín: Enol (1); Vega (2), Camblor (2), Marco (2), Revuelta (1), Jota (2), Ferrari (2), Felipe (1), Aitor Rubio (1), Manín (2) y Biforcos (1). Cambios: Tena (1) por Marco, min. 60. Mateo (1) por Ferrari, min. 60. Baragaño (1) por Aitor, min. 60. Yago (1) por Manín, min. 60. Jairo (1) por Biforcos, min. 60. Mosconia: Víctor (1); Jorge Mocillo (1), Gonzalo (2), Pablo Leiza (2), Miguel (1), Pablo Espina (2), Masín (2), Aitor Brito (1), Nico Arce (1), Sergio Ríos (2) y Pablo Ares (1). Cambios: Siri (1) por Jorge Morcillo, min. 25. Cristian (1) por Pablo Espina, min. 46. Dani Palacios (1) por Pablo Ares, min. 75. Javi (s.c.) por Sergio Ríos, min. 92. El gol: 0-1, min. 58: Sergio Ríos. Árbitro: Iván Bastián San Juan (Gijón). Amonestó por parte local a Vega y Manín, y por parte visitante a Víctor, Pablo Espina, Aitor Brito, Nico Arce y al entrenador Josmay. El Florán: Unos 200 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio (SMRA)

El Mosconia logró una victoria clave para mantener alejado al San Martín y para tomar distancia con L’Entregu en la lucha por el quinto puesto, el último que clasifica para la promoción de ascenso, al derrotar a un buen San Martín. El partido estuvo equilibrado en el primer tiempo, con mucho juego aéreo.

La primera llegada del Mosconia, a los ocho minutos, acabó en un gol anulado por fuera de juego a Masín. Dos minutos más tarde la tuvo el San Martín por mediación de Aitor Rubio. Siguió el acoso del San Martín y lo volvió a intentar Aitor Rubio, que se encontró con el portero Víctor.

Sergio Ríos decide un duelo clave por el ‘play-off’

En la segunda parte, empezó a llevar la iniciativa el Mosconia, con un incisivo Cristian, que puso a prueba a Enol. El gol llegó en una contra llevada por Sergio Ríos, que se quedó solo ante Enol y lo batió. Tras el gol, el San Martín hizo cinco cambios y se volcó al ataque. El Mosconia se echó atrás. En los minutos finales, el equipo local la tuvo por medio de Jota en un disparo que dio en un defensa y reclamaron mano dentro del área. Lo intentó el San Martín, pero sin llevarse el premio del gol.

Mario decide en el descuento en Santa Catalina

Un gol tardío deja sin premio al Praviano tras un partido muy igualado e intenso

PRAVIANO, 0-CAUDAL, 1 CD Praviano: David (2); Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Luis Nuño (2), Juan Menéndez (2), Fer Villar (2), Argüelles (2), Pastur (2), Cipleu (2) y Marqueta (2). Cambios: Tomás (2) por Pastur, min. 64; Trapiello (2) por Marqueta, min. 64; Del Oso (2) por Cipleu, min. 73; Gayol (s.c.) por Luis Nuño, min. 84. Caudal: Alejandro (2); Trabanco (2), Alburquerque (2), Mario (3), Boza (2), Fanjul (2), Carcaba (2), Julio (2), Borja (2), Ordóñez (2) y Obadiya (2). Cambios: Vicente (2) por Fanjul, min. 58; Acerete (2) por Trabanco, min. 58; Montequin (2) por Boza, min. 75. El gol: 0-1, min. 92: Mario. Árbitro: Fernández Ceferino (Nalón). Amonestó a los locales Juan Menéndez, Argüelles, Del Oso y Fer Villar; y a los visitantes Trabanco, Fanjul, Obadiya, Mario y Vicente. Santa Catalina: 200 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

El Caudal se llevó un triunfo de enorme valor en su visita a Santa Catalina, donde se impuso por 0-1 al Praviano gracias a un tanto de Mario en el minuto 92, en un encuentro muy igualado, intenso y con alternativas hasta el último suspiro.

El Praviano trató de asumir la iniciativa por momentos, espoleado por su afición, mientras que el Caudal respondió con rápidas transiciones y presencia en campo rival. Las ocasiones se repartieron, aunque sin la claridad suficiente para romper el equilibrio durante los noventa minutos.

Mario decide en el descuento un duelo muy igualado

El conjunto local dispuso de sus mejores opciones en la segunda mitad, con llegadas peligrosas que exigieron atención constante a la zaga visitante. Con el paso de los minutos, el encuentro ganó en tensión, reflejado en el elevado número de amonestaciones en un duelo muy físico y exigente.

Cuando todo apuntaba al empate sin goles, llegó el desenlace. Ya en el minuto 92, Mario culminó una acción decisiva para firmar el 0-1 y dar la victoria a los mierenses, dejando sin recompensa el esfuerzo del Praviano tras un partido muy competido.

El Navarro salva un punto clave ante un Tuilla que no arroja la toalla

El equipo de El Candín sigue sumando y aprieta la pelea por la permanencia tras empatar en Tabiella ante un rival directo

NAVARRO, 1-TUILLA 1 Navarro: Mateo (1); Javi (1), Sergín (2), Ofón (1), Adrián (1), Jacobo (2), Raúl (2), Quiro (1), Álvaro (1), Josín (1) y Manu Ameijide (1). Cambios: Castro (1) por Quiro, min. 64. Fredo (1) por Josín, min. 64. Welly (s.c.) por Raúl, min. 80. Malik (s.c.) por Jacobo, min. 80. Pape (s.c.) por Fredo, min. 91. Tuilla: Guillermo (1); Guti (1), Miloud (2), Said (2), Galo (1), Diego (2), Rober (1), Monasterio (1), Mundaka (1), Mariscal (3) y Enri (1). Sin cambios. Goles: 0-1, min. 30: Said. 1-1, min. 80: Fredo, de penalti. Árbitro: Enrique Gao Aladro (Gijón). Expulsó a los locales Sergín y Ofón, en el min. 93. Amonestó a los locales Javi, Raúl y Álvaro, y al visitante Miloud. Tabiella: 250 espectadores.

Ruiz, Avilés

Navarro y Tuilla empataron en un duelo clave por la permanencia. En la primera parte fue mejor el Tuilla, aunque sin crear ocasiones más allá del gol, encontrándose con una buena defensa local. El gol del Tuilla llegó a balón parado tras un córner que botó Rober y remató de cabeza Said sin oposición.

El partido cambió en la segunda parte, el Navarro se fue a por el empate, dispuso de un par de ocasiones de Raúl, pero el meta visitante estuvo acertado.

Fredo igualó de penalti en un final lleno de tensión

En el 80, Jorge Castro chutó y un defensa desvió con la mano cuando iba a puerta. La pena máxima la lanzó Fredo fuerte al centro, Guillermo tocó el balón, pero el balón entró.

Al final, algunas acciones fruto de la tensión le costaron al Navarro las expulsiones de Sergín y Ofón.

El Titánico baja tras lograr su segunda victoria del curso

TITÁNICO, 2-LLANES, 0 Titánico: Damián Sampedro (3); Pablo Fernán (2), Mati (2), Pablo Flores (2), Barbón (3), Juan Laine (2), Joan Vilches (3), Lele (2), Álex (3), Eloy (2) y Samu Armayor (3). Cambios: Jairo Vidal (s.c.) por Álex, min. 77. Sergio Carcedo (s.c.) por Eloy, min. 82. Ian (s.c) por Samu Armayor, min. 82. Javi (s.c.) por Joan Vilches, min. 86. Llanes: Moi (2); Pedro Bayón (1), Pablo Álvarez (1), Ferreira (1), Wade (3), Gonzalo Canal (1), Bamba (2), Richi (3), Pablo Maya (1), Arturín (2) e Ivanchu (1). Cambios: Borja Llaca (1) por Richi, min. 69. Álvaro (1) por Arturín, min. 69. Varela (1) por Ivanchu, min. 69. Javi Huerta (s.c.) por Canal, min. 75. Álex Bauti (s.c.) por Maya, min. 75. Goles: 1-0, min. 33: Joan Vilches, de penalti. 2-0, min. 66: Samu Armayor. Árbitro: Alejandro Ballesteros Méndez (Gijón). Expulsó al visitante Pedro Bayón por doble amarilla, en el min. 32. Amonestó por parte local a Joan Vilches, Barbón y Sergio Carcedo, y por parte visitante a Ferreira y al segundo entrenador. Las Tolvas: 220 espectadores.

J. Suárez, Pola de Laviana

El Titánico logró ante el Llanes su segunda victoria de la temporada, pero el triunfo del Lenense ante el Ceares le condena igualmente al descenso. Están a 14 puntos de la salvación cuando quedan 12 en juego.

En el primer tiempo, el Titánico gozó de dos ocasiones de gol, con un disparo al larguero. Y ya en el minuto 32 llegó la acción clave del partido, con penalti para los locales y la expulsión del visitante Pedro Bayón. Un forcejeo en el área le costó la expulsión al jugador del Llanes. Joan Vilches transformó la pena máxima.

El descenso ya es matemático pese al triunfo

En el segundo tiempo, el Llanes tuvo alguna ocasión, pero en una buena jugada local Samu Armayor hizo el segundo y logró una victoria que sirve de consuelo para los de Laviana tras su descenso a Primera Asturfútbol.

Berredo da vida al Indus en su pelea por la permanencia

El jugador fabril lidera la victoria de los gijoneses ante el Siero gracias a un doblete

GIJÓN INDUSTRIAL, 3-SIERO, 1 Gijón Industrial: Raúl (1); Luciano (2), Landry (2), Gonzalo (2), Chery (2), Borja Prieto (3), Saúl (2), Illán (2), Berredo (3), Bilal (2) y Saha (2). Cambios: Igor (2) por Bilal, min. 51; Rueda (1) por Berredo, min. 71; Enzo (1) por Saúl, min. 71; Quintín (s.c.) por Borja Prieto, min. 90; Ángel (s.c.) por Chery, min. 90. Siero: Aitor (3); Donate (1), Álex Blanco (2), Martín (1), Nacho (1), Edu (1), Juan Fernández (1), Gamarra (2), Dani Cueto (1), Santullano (1) y Vigil (1). Cambios: Sergio (1) por Martín, min. 31; Sene (1) por Santullano, min. 63; Rober (1) por Vigil, min. 63; Carlos (1) por Juan Fernández, min. 63; Riki Navarro (1) por Edu, min. 79. Goles: 1-0, min. 27: Berredo; 2-0, min. 55: Berredo; 3-0, min. 70: Landry; 3-1, min. 78: Sene. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Expulsó a Nico y al técnico visitante Hugo Bustos, en el minuto 90. Amonestó a Luciano, por el Gijón Industrial, y a Vigil por el Siero. Santa Cruz: 200 espectadores.

Mon Cano, Gijón

El Gijón Industrial se llevó un importante triunfo en Santa Cruz en su lucha por la permanencia tras imponerse por 3-1 al Siero en un encuentro que dominó en líneas generales y en el que mostró mayor eficacia en las áreas.

El choque comenzó con ritmo y alternativas, con ambos equipos tratando de imponer su juego. El conjunto local avisó pronto, con un disparo de Aitor que repelió el guardameta, mientras que el Siero respondía con llegadas que no terminaban de concretarse. El primer tanto llegó en el minuto 27, tras una acción por banda derecha que Saha amortiguó para que Berredo, desde la frontal, conectara un potente disparo que se coló por la escuadra. El propio Berredo pudo ampliar la ventaja poco después, en una acción a balón parado.

El partido mantuvo la tensión, con un Siero que buscaba reaccionar y un Gijón Industrial bien plantado. Antes del descanso, Saha dispuso de un mano a mano que salvó Aitor con una gran intervención.

En la reanudación, el conjunto local dio un paso al frente. En el minuto 55, Berredo firmó su doblete al aprovechar un rechace dentro del área tras una falta lanzada por Borja Prieto. El gol dio tranquilidad al Industrial, que pasó a dominar con mayor claridad.

Berredo lideró el triunfo del Industrial en Santa Cruz

El tercero llegó en el minuto 70, cuando Landry culminó de cabeza una acción a balón parado, reflejando la superioridad local en ese tramo del partido. El Siero recortó distancias en el 78, con un tanto de Sene tras un contragolpe. Hasta el final, el encuentro no perdió intensidad, con ocasiones para ambos conjuntos, aunque sin más acierto. El tramo final estuvo marcado por la tensión, con una tangana que terminó con expulsiones en el bando visitante.

Victoria justa del Industrial, que fue superior durante buena parte del encuentro y supo aprovechar mejor sus ocasiones ante un Siero que compitió, pero no encontró la continuidad necesaria.

El Llanera, directo al ascenso

Un gol en el 90 de Romaric tumba al Sporting Atlético y mantiene al líder con una ventaja de ocho puntos sobre el Covadonga cuando quedan doce en juego

LLANERA, 1-SPORTING ATLÉTICO, 0 Llanera: Javi Benítez (2);_Guille Vaamonde (2), Paul Otia (3), Dominique (3), Mikel Busto (3), Mathieu (2), Viti (2), Ebea (2), Dani_González (2), Estébanez (2) y Romaric (3). Cambios: Dani Corgo (1)_por Ebea, min. 67. Izan (s.c.) por Miguel Estébanez, min. 85. Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2);_Iker Martínez (2), Mbemba (1), Adrián_Sancho (1), Álex Diego (2), Mario Bustos (1), Álex Oyón (2), Bruno Rubio (2), Christian Ferreres (2), Diego Matabuena (1) y Enol Prendes (2). Cambios: Josuha Mancha (s.c.)_por Mario Busto, min. 83. Yosmel (s.c.)_por Álex Oyón, min. 90. Loki (1) por Ferreres, min. 76. El gol: 1-0, min. 90:_Romaric. Árbitro: Álvaro González Bellón (Nalón). Amonestó a los locales Paul Otia, Romaric y al entrenador Chuchi Collado. Pepe Quimarán: 450 espectadores.

D. R., Posada de Llanera

Fue un partido muy disputado, con mucho movimiento de balón del Sporting Atlético, y con el Llanera esperando a la contra. Ninguno de los dos salió a especular y los dos buscaron la portería contraria.

El que más peligro creó en la primera parte fue el equipo local, haciéndose fuerte en los saques de banda, conocedor de las dimensiones de su terreno de juego. A los tres minutos, Guille Vaamonde sacó de banda a la altura del punto de penalti, donde estaba Dani González, que disparó con la derecha entre una nube de jugadores y sacó bajo palos, con el portero batido, Adrián Sancho. Siguió el Llanera atacando y en una jugada entre Ebea y Estébanez, el último disparó con la derecha, ajustado, y el balón se fue rozando el larguero. El Sporting Atlético gozó de una ocasión de Ferreres, que detuvo muy bien el meta Javi Benítez. El Llanera volvió a intentarlo en un saque de banda lanzado por Guille Vaamonde a la cabeza de Dominique, incorporado al ataque, que se fue a las manos del portero Mario.

Tras el descanso, los dos equipos siguieron dando espectáculo, moviendo rápido el balón, de banda a banda. El Llanera fue el primero en mover el banquillo, dando entrada a Dani Corgo por Cris Ebea y este jugador, al poco de estar sobre el terreno de juego, disparó con la derecha y el balón se fue rozando el palo.

Romaric acerca el ascenso al Llanera

El Sporting Atlético se estiraba, pero sin crear verdadero peligro, mientras que el Llanera, con las líneas muy juntas, no dejó ningún espacio de maniobra a los jugadores gijoneses. Los dos equipos optaron en los últimos minutos por esperar a la contra que les pudiera dar la victoria. Y, cuando el partido parecía encaminado a las tablas, el Llanera aprovechó un saque de esquina y una serie de rechaces para marcar por medio del delantero Romaric, que disparó entre una nube de jugadores, consiguiendo el tanto que les dio una victoria que llevó al delirio a aficionados y compañeros de banquillo.

Esta victoria ante un rival complicado deja muy cerca el ascenso a Segunda Federación para el conjunto de Posada de Llanera, que mantiene su ventaja de ocho puntos sobre el Covadonga cuando quedan doce en juego.

Remontada salvadora de un gran Lenense

LENENSE, 4-CEARES 2 Lenense: Pelayo Vázquez (3);_Iago Delgado (2), Álex Blanco (2), Tall (2), Jorge González (2), Filip (2), Korka (2), Álex Abril (2), Lucas Rodríguez (3), Pablo Sánchez (3) y Vicente Carreño (3). Cambios: Dani Pérez (1) por Abril, min. 76. Pablo Naredo (s.c.) por Lucas Rodríguez, min. 85. Kibili (s.c.) por Vicente, min. 85. Simón (s.c.)_por Iago Delgado, min. 85. Ceares: Nacho_Rubiera (2);_Pelayo Muñiz (2), Rafa Felgueroso (2), Matheus (1), Zuazua (3), Layman (3), Feito (2), Sandoval (1), Erasmo (2), Steven (2) y Hugo Martínez (2). Cambios:_Pedro (1) por Feito, min. 63. Diego Otero (1) por Sandoval, min. 72. Madeira (1) por Steven, min. 72. Goles: 0-1, min. 3:_ Feito. 0-2, min. 12:_Layman. 1-2, min. 13:_Vicente Carreño. 2-2, min. 39:_Iago Delgado. 3-2, min. 49:_Lucas Rodríguez. 4-2, min. 67:_Lucas Rodríguez. Árbitro: Jonathan Martos Amor (Avilés). Amonestó a Jorge González y Korka, y a Felgueroso y Hugo Martínez. Finstral-El Sotón: 180 espectadores.

D. R., Pola de Lena

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El Lenense logra una gran remontada ante el Ceares y se mantiene fuera de la zona descenso.