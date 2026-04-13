Lancia regresa a los rallyes españoles con el piloto asturiano Diego Ruiloba
El equipo fue presentado oficialmente este lunes en Madrid
El piloto praviano Diego Ruiloba y el riosellano Ángel Vela forman el equipo Lancia Corse que la marca italiana pone a correr en España y cuya presentación oficial ha tenido lugar esta mañana en Madrid. Ruiloba y Vela ya se subieron al podio en el estreno del Ypsilon en el rallye de La Nucia, en Alicante, donde finalizaron terceros.
Once veces campeona del mundo de los rallyes, Lancia regresa al mundial y a los campeonatos nacionales. En España, lo hace con la joven formación asturiana.
El programa de carreras consta de siete citas más, sin contar el próximo rallye de Sierra Morena, en Córdoba. La pareja competirá en el rallye de Utiel, Orense, Rias Bajas, Isla de los Volcanes, Princesa, Llanes y Cataluña.
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