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El MG Cyasa Fodeba, clasificado para la final a cuatro de Primera Nacional femenina de baloncesto

El Fodeba celebra su clasificación para la final a cuatro.

El Fodeba celebra su clasificación para la final a cuatro. / Fodeba

N. L.

Gijón

El MG Cyasa Fodeba Gijón obtuvo su clasificación matemática para la final a cuatro de Primera Nacional femenina tras derrotar al Asturviesca Villa de Mieres por 88-56 gracias a su acierto exterior y a su dominio del rebote. El equipo gijonés, dirigido por Daniel Torre, sigue teniendo como objetivo alcanzar la fase de ascenso a Liga Femenina 2.

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