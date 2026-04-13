El MG Cyasa Fodeba, clasificado para la final a cuatro de Primera Nacional femenina de baloncesto

El MG Cyasa Fodeba Gijón obtuvo su clasificación matemática para la final a cuatro de Primera Nacional femenina tras derrotar al Asturviesca Villa de Mieres por 88-56 gracias a su acierto exterior y a su dominio del rebote. El equipo gijonés, dirigido por Daniel Torre, sigue teniendo como objetivo alcanzar la fase de ascenso a Liga Femenina 2.