Un nuevo informe avala la mejora de la pista del Hípico de Las Mestas

El césped que acoge el Certamen Hípico Internacional de Las Mestas progresa adecuadamente y apunta a estar en perfectas condiciones para albergar la cita de este año, programada entre los días 25 y 30 de agosto. El ingeniero agrónomo que está asesorando en la recuperación de la pista, Michel Poncelet, belga experto en preparar pistas ecuestres, estuvo en Gijón por segunda vez para revisar las actuaciones desarrolladas.

Según el nuevo informe de Poncelet, los aproximadamente 7.000 m² de hierba natural del hipódromo municipal disponen de una estructura de suelo óptima y un sistema radicular profundo y denso, así como una superficie homogénea y estable que corrobora que se están dando los pasos adecuados.

Entre las intervenciones acometidas destacan las resiembras para implantar una variedad de césped adecuada, los trabajos mecánicos de pinchado que favorecen el desarrollo radicular de la planta, el aporte de arena de sílice para optimizar la textura del suelo y la aplicación de productos orgánicos de cara a incrementar la absorción de nutrientes o de fertilizantes que potencian el equilibrio nutricional del suelo.

Los trabajos están siendo desarrollados por la empresa Valoriza, encargada de la gestión de servicios ambientales, y con la colaboración del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón.

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