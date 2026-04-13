El Pasek Belenos pierde contra el Gernika y desciende a la tercera categoría del rugby nacional

Tenía una misión muy difícil por delante y no pudo llevarla a cabo. El Pasek Belenos salió derrotado de su visita al líder de la División de Honor Élite, el Gernika (34-24), y ese resultado, combinado con el triunfo de Les Abelles en el derbi valenciano ante el Valencia RC, conllevó el descenso del equipo avilesino a la tercera categoría. Los blanquiazules aún tienen un último partido en casa, ante el otro descendido, el Cisneros Zeta. "Han sido cinco años magníficos y seguiremos trabajando con la misma ilusión", apuntó el presidente del Belenos, Felipe Blanco.