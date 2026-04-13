El Siroko, sin una Merissah Russell que abandonó el club, cae ante el Robles Lleida en el cierre del curso en casa
n. l.
El Siroko Gijón Basketball, que ya confirmó la permanencia el Jueves Santo en la pista del Barakaldo, se despidió del Palacio de Deportes de La Guía en la primera temporada de su historia con una derrota ante el Robles Lleida (60-64). Se trataba de un partido intrascendente de cara a la clasificación, ya que las gijonesas llegaban salvadas y las catalanas, descendidas.
El equipo dirigido por Emilio Mauro llevó la iniciativa en lo dos primeros cuartos pese jugar sin la que ha sido su principal baza del curso, Merissah Russell. La canadiense abandonó el equipo y Asturias la semana pasada. Tras un segundo cuarto de muy poca producción ofensiva, se llegó al ecuador del choque con un marcador de 34-25 a favor del conjunto asturiano. Sin embargo, el que tuvo graves problemas para anotar después fue el equipo local. Lucía García fue la máxima anotadora, con 14 puntos.
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