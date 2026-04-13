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El Universidad gana al Chantada y se jugará en la última jornada el segundo puesto de su grupo de Tercera FEB

N. L.

Oviedo

El Universidad de Oviedo luchará por el segundo puesto del grupo A-B de Tercera FEB hasta la última jornada después de derrotar al Chantada por 91-83 en otra buena actuación coral. El derbi asturiano del próximo fin de semana (sábado 18 a las 19 horas en Navia) será decisivo, con los locales tratando de evitar el descenso de categoría.

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